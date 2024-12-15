Определились чемпионы Эстонии по фигурному катанию

Петрыкина набрала в сумме 193,22 балла в короткой и произвольной программе. Элина Гойдина завоевала серебряную медаль с результатом 180,89 балла, а Мари Элийзе Кальювере - бронзовую с результатом 179,47 балла. Всего в соревнованиях приняли участие десять фигуристок.