На чемпионате Эстонии по фигурному катанию, который прошел в воскресенье, 15 декабря, на таллиннской ледовой арене «Тондираба», определились имена чемпионов страны - Нина Петрыкина победила в женском одиночном катании, и Михаил Селевко - в мужском одиночном катании.
Определились чемпионы Эстонии по фигурному катанию
Петрыкина набрала в сумме 193,22 балла в короткой и произвольной программе. Элина Гойдина завоевала серебряную медаль с результатом 180,89 балла, а Мари Элийзе Кальювере - бронзовую с результатом 179,47 балла. Всего в соревнованиях приняли участие десять фигуристок.
В мужском одиночном катании титул чемпиона Эстонии завоевал Михаил Селевко, набрав 260,92 балла. Его брат Александр Селевко стал серебряным призером, набрав 240,77 балла. Бронзовая медаль досталась Арлету Леванди с 228,10 баллами. В мужских индивидуальных соревнованиях приняли участие четыре фигуриста.