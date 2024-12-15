Представитель Трампа по горячим точкам. Что известно о Ричарде Гренелле, который станет посланником президента США по особым поручениям

В своем сообщении о новом назначении Трамп не рассказал во всех подробностях, чем именно будет заниматься Гренелл, но написал на своей социальной платформе Truth Social, что посланник «будет работать в самых горячих точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею».

До этого Гренелл, убежденный сторонник Трампа, считался потенциальным кандидатом на должность госсекретаря, но эту должность занял сенатор США Марко Рубио.

Он также рассматривался в качестве кандидата на роль посланника по установлению мира в Украине, которая в итоге досталась отставному генералу Киту Келлогу.

Сербия и связи с правыми в Германии

Во время первого срока Трампа Гренелл был исполняющим обязанности директора национальной разведки, он также работал посланником президента на переговорах между Сербией и Косово.

Как сообщал американский общественный вещатель NPR, в 2020 году власти Косова обвинили Гренелла в том, что он подталкивал их к уступкам на переговорах с Сербией, по сути занимая ту же позицию, что Белград.

Тогдашний премьер-министр Косова Албин Курти говорил, что Гренелл пытался как можно быстрее добиться заключения договора между сторонами, чтобы таким образом обеспечить администрации Трампа еще один внешнеполитический успех.

В результате тогдашнее правительство Косова, которое занимало проамериканские позиции, было отправлено в отставку (позже Курти, впрочем, вернулся на пост премьер-министра).

Гренелл был посланником президента Трампа на переговорах между Сербией и Косово. Фото: Getty Images