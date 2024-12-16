Кроме того, говорит Богуш, из подозрения в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на палестинских территориях логически вытекает, что лидеры других государств, которые оказывают поддержку как ХАМАС, так и Израилю — поставкой оружия или финансированием, — могут фактически оказаться пособниками преступлений. Отвечать за это могут и государства — например, Никарагуа уже утверждает в Международном суде ООН, что Германия содействует геноциду палестинцев, поставляя вооружение Израилю.

Вопрос о влиянии ордера на мирный процесс — это классическая дилемма «Правосудие или мир?» и часто это шантаж со стороны предполагаемых международных преступников. Юристы уверены, что без осуществления в их отношении правосудия не будет устойчивого долговременного мира ни в Израиле, ни в Украине, а пострадавшие часто заинтересованы в правосудии больше, чем государство.

Международное правосудие должно выводить из легитимной политики тех, кто достигает своих политических целей путем совершения преступлений против гражданского населения. И задача государств-участниц МУС — чтобы эти лица не получали дополнительную безнаказанность в виде иммунитета. Против Нетаньяху в Израиле уже идут процессы по коррупционным делам, и в целом он, как и Путин, политически зависит от войны, когда коней на переправе не меняют, отмечают собеседники Би-би-си.

«По историческому опыту полнейшая чушь предполагать, что лидеры демократического государства не способны совершать международное преступление. Напротив, риск такой присутствует везде. Но при демократии есть сменяемость власти — и шанс на привлечение к суду», — подчеркивает Васильев.

Но уже сейчас важно, чтобы государства арестовывали хотя бы «мелких рыб», ордеры на арест которых засекречены, считает Богуш. Так арестовали в Париже центральноафриканского футбольного функционера, и МУС сейчас судит его за преступления в ЦАР. «Если ни одного судебного процесса по преступлениям в Украине, Израиле и Палестине не начнется, это будет бумажный тигр, и каждый следующий ордер будет восприниматься менее серьезно», — говорит юрист.

Редактор Анастасия Лотарева