На прошедшей неделе биржевая цена на электроэнергию в Эстонии выросла более чем на треть, пишет Rus.ERR.
За неделю электричество на бирже ощутимо подорожало
В течение недели с 9 по 15 декабря средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 12,46 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.
По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило чуть больше 9 центов, средний биржевой тариф увеличился на 36%.
В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была чуть выше, чем в Эстонии. В Финляндии тариф был заметно ниже - 3,7 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.