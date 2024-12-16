За неделю электричество на бирже ощутимо подорожало

В течение недели с 9 по 15 декабря средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 12,46 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило чуть больше 9 центов, средний биржевой тариф увеличился на 36%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на минувшей неделе была чуть выше, чем в Эстонии. В Финляндии тариф был заметно ниже - 3,7 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.