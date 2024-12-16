Главный тренер сборной по биатлону: я уверен, что Томингас войдет в форму

В спринтерской гонке, то есть в первый день этапа Кубка мира, возникли проблемы с лыжами. «Смазочная команда делает фантастическую работу, у нас очень хорошие лыжи. К сожалению, в Эстонии нет таких же условий, как здесь, в Австрии. В Хохфильцене очень сложно определить, какая смазка нужна лыжам, исходя из погоды. Эта проблема у всех. Приходится угадывать, балансируя между тёплой и холодной погодой. Наша команда выбрала не самый лучший вариант. Смазка была рассчитана на более холодную погоду, чем была на самом деле. Из-за этого Регина Эрмитс теряла на каждом круге по 12–15 секунд», – отметил Линдингер в воскресенье вечером в беседе с Postimees.