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Главный тренер сборной по биатлону: я уверен, что Томингас войдет в форму

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Штефан Линдингер.
Штефан Линдингер. Фото: Reiko Kolatsk / ELSF

Кубок мира по биатлону прошёл в эти выходные в австрийском Хохфильцене. Лучшим результатом для сборной Эстонии стало 10-е место в эстафете. Postimees побеседовал с главным тренером команды Стефаном Линдингером, чтобы он оценил выступление своих подопечных.

В спринтерской гонке, то есть в первый день этапа Кубка мира, возникли проблемы с лыжами. «Смазочная команда делает фантастическую работу, у нас очень хорошие лыжи. К сожалению, в Эстонии нет таких же условий, как здесь, в Австрии. В Хохфильцене очень сложно определить, какая смазка нужна лыжам, исходя из погоды. Эта проблема у всех. Приходится угадывать, балансируя между тёплой и холодной погодой. Наша команда выбрала не самый лучший вариант. Смазка была рассчитана на более холодную погоду, чем была на самом деле. Из-за этого Регина Эрмитс теряла на каждом круге по 12–15 секунд», – отметил Линдингер в воскресенье вечером в беседе с Postimees.

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