Неудачное выступление Айгро: немного переживаю, надеюсь на тренировках повысить мотивацию

«Я ещё не проводил глубокого анализа, но по видео прыжок не выглядел таким, чтобы показывать столь короткую дистанцию в протоколе. Если вчера не повезло с экипировкой, то сегодня не повезло с погодой. Однозначно неудачный уикенд, я точно не назову его пиком сезона», – сказал Айгро.

Айгро тренируется вместе со сборной Норвегии, и перед этапом Кубка мира, который пройдёт менее чем через неделю в швейцарском Энгельберге, команда вернётся на несколько дней к тренировкам в Норвегии. «Стараюсь на каждой тренировке и в каждом прыжке улучшать себя настолько, насколько это возможно. Хотя бы на самую малость. Особых целей на каждый этап Кубка мира я не ставлю, продолжаю работать над улучшением своих выступлений. Это и принесет нужные результаты», – считает Айгро.

Не повлияет ли такой неудачный уикенд на уверенность в себе? «Немного, конечно, повлияет. Место в протоколе уже записано, и одной уверенностью это не исправишь. Немного всё-таки беспокоит, но надеюсь, что смогу поднять мотивацию благодаря тренировкам в Норвегии».

Главный тренер сборной Норвегии Магнус Бревиг, несмотря на неудачу, верит в способности Айгро. «Мне очень грустно из-за его уикенда. Он закончился для него впустую. Его потенциал высок, а его выступления находятся действительно на хорошем уровне.

Мы могли бы завершить этот этап немного лучше уже после первого тура, и соревнование могло сложиться так же, как в Рука. Этот уровень у него есть, но на этой неделе, к сожалению, ему не удалось его показать», – сказал Бревиг.

В половине из восьми квалификаций этого сезона Айгро входил в десятку лучших. Как это оценить? «У него есть потенциал для попадания в топ-10. Если бы он смог несколько раз показать такие результаты и ему немного повезло, это могло бы принести очень высокий результат».

Бревиг не верит, что неудачный этап повлияет на дальнейшие выступления Айгро в этом сезоне. «Легко так думать, но я считаю, что наша среда и команда хорошо умеют моментально забывать о неудачах и смотреть вперёд».