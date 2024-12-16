В ноябре в Эстонии зарегистрировали рекордное число автомобилей

По сравнению с ноябрем 2023 года число зарегистрированных автомобилей выросло почти на 60%, или на 2229 единиц, а по сравнению с октябрем увеличилось 15,3%, или на 799 единиц, свидетельствуют данные Департамента статистики.

За первые 11 месяцев текущего года в Эстонии зарегистрировали 43 378 легковых автомобилей, из которых примерно половина были новыми.

По оценке экспертов, в преддверии введения налога на автомобили покупка и продажа как новых, так и подержанных автомашин набирает обороты.