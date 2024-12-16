Пн, 16.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

В ноябре в Эстонии зарегистрировали рекордное число автомобилей

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Площадка по продаже подержанных автомобилей.
Площадка по продаже подержанных автомобилей. Фото: Elmo Riig

В ноябре этого года на первичный учет в авторегистр были поставлены 5999 легковых автомобилей, из которых 2695 - новые, сообщает Rus.ERR.

По сравнению с ноябрем 2023 года число зарегистрированных автомобилей выросло почти на 60%, или на 2229 единиц, а по сравнению с октябрем увеличилось 15,3%, или на 799 единиц, свидетельствуют данные Департамента статистики.

За первые 11 месяцев текущего года в Эстонии зарегистрировали 43 378 легковых автомобилей, из которых примерно половина были новыми.

По оценке экспертов, в преддверии введения налога на автомобили покупка и продажа как новых, так и подержанных автомашин набирает обороты.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх