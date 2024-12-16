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Эстонка стала чемпионкой мира среди юниоров по быстрым шахматам

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София Блохина.
София Блохина. Фото: Eesti Maleliit

В словенском городе Брежице завершился чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам среди юниоров, который принёс повод для радости и эстонцамнаша шахматистка София Блохина (WFM), входящая в состав Team Estonia, завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам среди девушек до 18 лет.

Серебряную медаль выиграла WFM Амина Кайрбекова (Казахстан), а бронзу – выступающая под флагом FIDE WFM Елизавета Дорохина.

Все три участницы набрали по 8 очков из 11 возможных, но победу Блохиной обеспечил лучший результат в личных встречах.

Кроме неё, на турнире от Эстонии также участвовала Мария Хелена Рюдигер, которая заняла 31-е место среди девушек до 14 лет.

Сегодня в Словении продолжатся соревнования по блицу, где Блохина имеет третий стартовый номер.

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