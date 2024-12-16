Эстонка стала чемпионкой мира среди юниоров по быстрым шахматам

В словенском городе Брежице завершился чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам среди юниоров, который принёс повод для радости и эстонцам – наша шахматистка София Блохина (WFM), входящая в состав Team Estonia, завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам среди девушек до 18 лет.