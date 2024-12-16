В словенском городе Брежице завершился чемпионат мира по быстрым и блиц-шахматам среди юниоров, который принёс повод для радости и эстонцам – наша шахматистка София Блохина (WFM), входящая в состав Team Estonia, завоевала титул чемпионки мира по быстрым шахматам среди девушек до 18 лет.
Эстонка стала чемпионкой мира среди юниоров по быстрым шахматам
Серебряную медаль выиграла WFM Амина Кайрбекова (Казахстан), а бронзу – выступающая под флагом FIDE WFM Елизавета Дорохина.
Все три участницы набрали по 8 очков из 11 возможных, но победу Блохиной обеспечил лучший результат в личных встречах.
Кроме неё, на турнире от Эстонии также участвовала Мария Хелена Рюдигер, которая заняла 31-е место среди девушек до 14 лет.
Сегодня в Словении продолжатся соревнования по блицу, где Блохина имеет третий стартовый номер.