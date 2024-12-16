Пн, 16.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Худрук Русского театра Дмитрий Петренко: нужен ли в Таллинне русскоязычный театр?

Перевод: Вера Копти
Copy
Дмитрий Петренко: «Главная ловушка для театра – это огромный зал на 640 мест. Если он не заполняется, возникает ощущение, что театр пустой и интереса к нему мало».
Дмитрий Петренко: «Главная ловушка для театра – это огромный зал на 640 мест. Если он не заполняется, возникает ощущение, что театр пустой и интереса к нему мало». Фото: Sander Ilvest

Приехавший из Латвии Дмитрий Петренко занимает должность художественного руководителя Русского театра уже полтора года. По его словам, Эстония приняла его теплее, чем он ожидал. Однако внутри театра до сих пор есть разногласия по поводу того, какой курс следует выбрать. Дмитрий – носитель русского языка, но в этом году в Таллинне он поставил всего третью (!) русскоязычную постановку в своей жизни.

Несмотря на то, что интервью можно было бы провести на русском языке, он предпочитает говорить по-английски – это нейтральнее. По-эстонски он пока не пытается вести длинные беседы, но изучает язык серьезно, и здороваемся мы на эстонском.

- Нужен ли Таллинну Русский театр? У нас есть эстонские театры, где можно было бы организовать синхронный перевод на русский язык. Но отдельный русскоязычный театр в одном из самых красивых зданий в центре города – как слон в посудной лавке.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх