Интервью с худруком Русского театра Дмитрием Петренко: нужен ли в Таллинне русскоязычный театр?

Дмитрий Петренко: «Главная ловушка для театра – это огромный зал на 640 мест. Если он не заполняется, возникает ощущение, что театр пустой и интереса к нему мало».

Приехавший из Латвии Дмитрий Петренко занимает должность художественного руководителя Русского театра уже полтора года. По его словам, Эстония приняла его теплее, чем он ожидал. Однако внутри театра до сих пор есть разногласия по поводу того, какой курс следует выбрать. Дмитрий – носитель русского языка, но в этом году в Таллинне он поставил всего третью (!) русскоязычную постановку в своей жизни.