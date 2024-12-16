Приехавший из Латвии Дмитрий Петренко занимает должность художественного руководителя Русского театра уже полтора года. По его словам, Эстония приняла его теплее, чем он ожидал. Однако внутри театра до сих пор есть разногласия по поводу того, какой курс следует выбрать. Дмитрий – носитель русского языка, но в этом году в Таллинне он поставил всего третью (!) русскоязычную постановку в своей жизни.
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Интервью с худруком Русского театра Дмитрием Петренко: нужен ли в Таллинне русскоязычный театр?
Несмотря на то, что интервью можно было бы провести на русском языке, он предпочитает говорить по-английски – это нейтральнее. По-эстонски он пока не пытается вести длинные беседы, но изучает язык серьезно, и здороваемся мы на эстонском.