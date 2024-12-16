Фото В Таллинне из-за сложных дорожных условий произошло несколько ДТП

В 7:35 на восьмом километре шоссе Таллинн-Палдиски вблизи озера Харку столкнулись легковой автомобиль и автобус. Около 7:30 на восьмом километре дороги Таллинн-Лагеди также произошло ДТП.

Департамент транспорта предупреждает, что в понедельник утром на дорогах высокий риск гололедицы.

Рано утром дорожные условия по большей части регионов зимние. В западных уездах дорожное покрытие мокрое или между колеями лежит тонкий слой снега, в остальных регионах материковой Эстонии местами метели.

Шоссе покрыты снегом, поземка и снежные заносы местами осложняют движение. Ветер сильный, до 18, на побережье до 25 м/с. Температура воздуха на западе страны до 7 градусов тепла, на востоке до 4 градусов мороза.

Днем ожидается переменная облачность. По многим регионам пройдут снегопады, на западе страны мокрый снег и дожди, ветер останется сильным. Местами метели, возможна гололедица. Температура воздуха 0-6 градусов тепла. В материковой части страны сохранится риск гололедицы.

Галерея: дорожные условия в Таллинне