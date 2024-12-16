Стоимость жизни растет: многие жители Эстонии перешли на режим жесткой экономии

«Хотя основной период резкого роста цен уже позади, стоимость жизни в Эстонии все еще высокая, и цены на товары продолжают расти. Согласно данным Департамента статистики, по сравнению с ноябрем прошлого года товары подорожали на 2,5%, а услуги - на 5,6%», - отметил руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.

Citadele опросил жителей стран Балтии, чтобы узнать, как именно они сокращают свои ежемесячные расходы. Результаты показали, что больше всего экономить стараются именно жители Эстонии: 79% здешних респондентов отметили, что в первую очередь они пристальнее следят за скидками.

На следующем месте среди способов экономии оказалась попытка покупать только основные продукты питания и меньше тратить на перекусы и сладости – об этом заявили 51% опрошенных. Также 45% жителей Эстонии отметили, что стали чаще готовить дома и реже заказывать еду из ресторанов или питаться вне дома, 41% перешел на более дешевые альтернативы привычных товаров, а 11% признались, что стали покупать меньше свежих продуктов.