Торговцы не видят улучшения ситуации до конца следующего года

Исполнительный директор Fifaa AS Карел Лойде отметил, что в следующем году будут повышены несколько налогов, что, безусловно, не улучшит уверенность потребителей, поэтому он с осторожностью смотрит на следующий год. «Некоторое утешение дают снижение процентных ставок и надежда на оживление туризма, но это не изменит общего пессимизма», - считает он.

«То, что правительство может сделать, - это установить налоговый мораторий, чего ждут как торговцы, так и потребители», - заявил Лойде и добавил, что затраты торговцев растут стремительно, в то время как доходы от продаж не успевают за этим ростом, и рентабельность бизнеса снижается.

Член правления Megafort OÜ (Goldtime) Индрек Петерсон признал, что в ближайшее время роста уверенности потребителей и объемов продаж не предвидится: «Сегодня мы находимся в ситуации, когда из-за различных повышений налогов уверенность клиентов не растет, и увеличение объемов продаж откладывается».

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