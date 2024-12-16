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Эстонская оборонная промышленность бьет рекорды продаж (1)

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Руководитель компании оборонной промышленности Defsecintel Solutions Яанус Тамм на фоне системы наблюдения Surveilspire.
Руководитель компании оборонной промышленности Defsecintel Solutions Яанус Тамм на фоне системы наблюдения Surveilspire. Фото: Mihkel Maripuu

В стартап-секторе Эстонии значительный рост демонстрирует оборонная промышленность, на развитие которой влияют как геополитические конфликты, так и предприниматели, превращающие трудности в возможности. По словам инвесторов, именно оборонная промышленность может стать флагманом эстонского стартап-сектора.

Как отметил эстонский инвестор, сооснователь LIFT99 и Pipedrive Рагнар Сассь, оборонная промышленность, которую раньше считали нишевой отраслью, сегодня превратилась в глобальный тренд. «Война в Украине полностью изменила понимание ведения боевых действий и будущее оборонной промышленности. Это, без сомнения, самая быстроразвивающаяся технологическая война в истории человечества, в которую свои инновации привносят и эстонские стартапы», - сказал Сассь. По его словам, оборонный технологический сектор в Эстонии становится все сильнее, а над местной экосистемой оборонной промышленности ведется активная работа, что значительно способствует росту всего стартап-сектора.

Согласно данным Startup Estonia, наибольший оборот среди предприятий оборонной промышленности за первые три квартала этого года показала компания Defsecintel Solutions, производящая мобильные и автономные системы наблюдения, а также средства для борьбы с дронами на основе искусственного интеллекта. Оборот этого стартапа, работающего также в Украине и Германии, составил 32 миллиона евро. Таким образом, компания Defsecintel Solutions превзошла показатель прошлого года, который составил 30,4 миллиона евро.

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