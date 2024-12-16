Как отметил эстонский инвестор, сооснователь LIFT99 и Pipedrive Рагнар Сассь, оборонная промышленность, которую раньше считали нишевой отраслью, сегодня превратилась в глобальный тренд. «Война в Украине полностью изменила понимание ведения боевых действий и будущее оборонной промышленности. Это, без сомнения, самая быстроразвивающаяся технологическая война в истории человечества, в которую свои инновации привносят и эстонские стартапы», - сказал Сассь. По его словам, оборонный технологический сектор в Эстонии становится все сильнее, а над местной экосистемой оборонной промышленности ведется активная работа, что значительно способствует росту всего стартап-сектора.