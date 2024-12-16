Привез в РФ две тонны наличных: Асад заранее готовил себе райскую жизнь в изгнании

Из-за западных финансовых санкций для режима Башара Асада было только одно направление вывода денег из страны - через союзную Россию. «Поставки наличных в Россию совпали с тем, что Сирия стала зависимой от военной поддержки Кремля, в том числе от наемников »группы Вагнера«, а большая семья Асада начала покупку роскошной недвижимости в Москве», - говорится в публикации.

В руки журналистов попали записи, свидетельствующие о грубом вывозе валюты из разрушенной войной Сирии. Банкноты в 100 долларов и 500 евро самолетами вывезли в Россию. Речь идет об эквиваленте 250 миллионов долларов. При этом общая масса наличности составила почти две тонны, свидетельствуют документы.

Деньги вывезли не за один раз, а 21 рейсом - с марта 2018 года по сентябрь 2019 года. Рейсы осуществлялись от имени Центрального банка Сирии. Хотя в период с 2012 года (документы доступны с этой даты) по начало 2018 года таких рейсов из Дамаска в Москву не было. Записи показывают, что наличные, доставленные в Москву, получил банк «Российская финансовая корпорация», который контролируется «Рособоронэкспортом».