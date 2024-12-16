Статистический портал Real Sports сообщает, что баскетболист Лука Дончич, словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс», стал первым в истории НБА игроком, сумевшим достичь в одной игре рекордных показателей.
Дончич установил рекорд НБА
Так, баскетболист реализовал шесть трёхочковых бросков, выполнил 11 подборов, отдал 13 результативных передач, а также сделал три перехвата и набрал 45 очков.
Напомним, «Даллас» победил «Голден Стэйт» со счётом 143:133. Ранее сообщалось, что Дончич повторил достижение Йокича, Бэйлора и Бёрда по трипл-даблам в Национальной баскетбольной ассоциации.
Кстати, в этом матче был также установлен рекорд лиги по общему числу реализованных обеими командами трёхочковых бросков - их оказалось 48.