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Дончич установил рекорд НБА

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Лука Дончич.
Лука Дончич. Фото: Darren Yamashita

Статистический портал Real Sports сообщает, что баскетболист Лука Дончич, словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс», стал первым в истории НБА игроком, сумевшим достичь в одной игре рекордных показателей.

Так, баскетболист реализовал шесть трёхочковых бросков, выполнил 11 подборов, отдал 13 результативных передач, а также сделал три перехвата и набрал 45 очков.

Напомним, «Даллас» победил «Голден Стэйт» со счётом 143:133. Ранее сообщалось, что Дончич повторил достижение Йокича, Бэйлора и Бёрда по трипл-даблам в Национальной баскетбольной ассоциации.

Кстати, в этом матче был также установлен рекорд лиги по общему числу реализованных обеими командами трёхочковых бросков - их оказалось 48.

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