Дончич установил рекорд НБА

Так, баскетболист реализовал шесть трёхочковых бросков, выполнил 11 подборов, отдал 13 результативных передач, а также сделал три перехвата и набрал 45 очков.

Напомним, «Даллас» победил «Голден Стэйт» со счётом 143:133. Ранее сообщалось, что Дончич повторил достижение Йокича, Бэйлора и Бёрда по трипл-даблам в Национальной баскетбольной ассоциации.

Кстати, в этом матче был также установлен рекорд лиги по общему числу реализованных обеими командами трёхочковых бросков - их оказалось 48.