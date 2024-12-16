РАЙНЕР САКС В Керченском проливе за один день пошли ко дну сразу два российских нефтяных танкера

Украинские источники утверждают, что в результате нападения весь состав был уничтожен. Топливо предназначалось для сил, наступающих к северу от Угледара, и его уничтожение представляет собой значительную потерю оперативного снабжения сил агрессора.

Танкер российского флота, перевозивший нефтепродукты (возможно, в оккупированный Крым), затонул во время шторма в Керченском проливе. Позже добавилась информация, что еще один танкер, перевозивший нефтепродукты в этом же районе, попал в серьезную аварию на море и, возможно, тоже затонул.

По мнению украинских экспертов, оба танкера были построены более 50 лет назад и предназначались для перевозок по крупным рекам в России, а не по бурным морям. Поскольку при этом во время обычного рейда в направлении Ялты в оккупированном Крыму затонул еще и плавкран, можно получить представление о том, какие погодные условия были в регионе.

Путина не приглашают на саммит в ЮАР

Газета The Moscow Times сообщает, что ЮАР, страна, председательствующая в G20, не будет приглашать российского президента на саммит в таком формате. В качестве причины государственные чиновники ЮАР назвали ордер на арест президента России, выданный Международным уголовным судом.