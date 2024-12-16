Украинские спецподразделения уничтожили состав с горючим из сорока цистерн в оккупированной Запорожской области. В атаке было использовано диверсионное подразделение, ударные дроны и ракеты системы HIMARS, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ В Керченском проливе за один день пошли ко дну сразу два российских нефтяных танкера
Украинские источники утверждают, что в результате нападения весь состав был уничтожен. Топливо предназначалось для сил, наступающих к северу от Угледара, и его уничтожение представляет собой значительную потерю оперативного снабжения сил агрессора.
Танкер российского флота, перевозивший нефтепродукты (возможно, в оккупированный Крым), затонул во время шторма в Керченском проливе. Позже добавилась информация, что еще один танкер, перевозивший нефтепродукты в этом же районе, попал в серьезную аварию на море и, возможно, тоже затонул.
По мнению украинских экспертов, оба танкера были построены более 50 лет назад и предназначались для перевозок по крупным рекам в России, а не по бурным морям. Поскольку при этом во время обычного рейда в направлении Ялты в оккупированном Крыму затонул еще и плавкран, можно получить представление о том, какие погодные условия были в регионе.
Путина не приглашают на саммит в ЮАР
Газета The Moscow Times сообщает, что ЮАР, страна, председательствующая в G20, не будет приглашать российского президента на саммит в таком формате. В качестве причины государственные чиновники ЮАР назвали ордер на арест президента России, выданный Международным уголовным судом.
Ожидается, что саммит состоится не раньше ноября 2025 года, и у России будет время настаивать на приглашении. В то же время можно предположить, что российский президент не поедет в столь дальнее и рискованное путешествие в столь неопределенной правовой ситуации даже после получения официального приглашения.
Украинская оборонная промышленность начала производство 122-мм боеприпасов для реактивных систем залпового огня, построенных по советским образцам (БМ-21 «Град»). Украинская армия, вероятно, имеет большое количество этих систем вооружения и расчетов, способных их применять, но возможностей приобрести подходящие к ним дополнительные боеприпасы не было. В ситуации, когда Россия организует массированные пехотные атаки, такие системы вооружения, безусловно, окажут обороняющимся большую помощь.
Военная разведка Украины сообщила о диверсионной атаке вблизи российского города Ульяновск на железнодорожную линию, обслуживающую одно из российских предприятий оборонной промышленности. Это уже четвертая атака украинских сил на российскую железнодорожную инфраструктуру за последние три дня.
Ситуация на поле боя
Число наступлений российской армии на фронтах не уменьшилось.
Активность тактической авиации колеблется из-за изменения погодных условий.
На Курском направлении активность атак российской армии высока, но результатов мало. В атаках использовалась северокорейская пехота, и, как и ожидалось, поступают сообщения о тяжелых потерях. Украинская армия опубликовала видеозаписи, запечатлевшие погибших в боях в субботу российских и северокорейских солдат. На кадрах видны десятки трупов солдат, собранных с поля боя.
Наступление российской армии было активизировано в направлении Харькова, но успеха не принесло.
В направлении города Купянск активность атак российской армии снизилась и ситуация такая же, как и раньше. Наступление активно ведется в направлении города Лиман, но украинские части также ведут контрнаступление и серьезных изменений на линии фронта нет. На Северском направлении российские части стараются поддерживать высокую наступательную активность. В каких-то точках им удалось дойти до позиций Украины, но существенного прогресса добиться не удалось.
В Бахмутском районе активность российской армии не возросла. Бои за Торецк продолжаются в нижней части серой зоны. Российские части активно пытаются атаковать и несут большие потери.
На Покровском направлении наступательная активность русской армии из-за потерь несколько снизилась, и ситуация остается такой же, как и прежде. На юге украинские войска пока не отступили из города Курахово, там продолжаются ожесточенные бои. К северу от Угледара российские части продвинулись незначительно.
Крупных боев на Южном фронте не было. Бои за острова Днепра продолжаются, но атаки российской армии успеха не принесли.
В последние дни в социальных сетях циркулируют видеоролики, на которых американские военнослужащие заходят на базы российской армии на севере и востоке Сирии после отступления российских подразделений на базы на западном побережье Сирии. Это наихудший медийный имидж для российского руководства.
Взрыв в Тартусе
Исключительно мощный взрыв произошел в городе Тартус в провинции Латакия, вероятно, в результате авиаудара Израиля. В результате атаки был уничтожен очень крупный арсенал, который, по некоторым данным, также содержал большое количество различных ракет.
В районе Тартуса также были уничтожены системы ПВО и небольшие склады боеприпасов. В СМИ появлялись сообщения о том, что атакам подверглись и некоторые более мелкие объекты, используемые российской армией, однако достоверных подтверждений этому нет.
Сообщения о нападении на российскую военно-морскую базу в Тартусе не кажутся правдоподобными.