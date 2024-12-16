Исследование Каждый пятый таллиннский подросток за последний месяц был пьяным

«К сожалению, молодые люди не видят долгосрочных последствий употребления алкоголя, а сосредотачиваются на полученных эмоциях данного момента», - констатирует школьная медсестра.

«Для молодых людей наибольшую озабоченность вызывает влияние потребления алкоголя на развитие мозга. Мозг подростка продолжает развиваться до 25 лет, и, к сожалению, сами молодые люди не осознают, что употребление алкоголя вызывает проблемы с физическим и ментальным здоровьем», - объясняет школьная медсестра.

Кроме того, среди краткосрочных рисков употребления алкоголя имеется прямое влияние на поведение и выборы молодежи, так как горячительные напитки могут вызывать отравления, спровоцировать несчастные случаи, а также агрессивное и рискованное поведение. Пристрастие к вызывающему зависимость алкоголю часто недооценивается, поскольку молодые люди склонны думать, что у них все «под контролем».

Среди молодежи причины употребления алкоголя часто связаны с социальным давлением и недостаточной информированностью. «Советы друзей или потребность принадлежать к определенной группе часто являются причиной того, что молодые люди обращаются к алкоголю, чтобы справиться с эмоциональными напряжениями, вместо того чтобы сделать более здоровый выбор», - отмечает Рейнсалу.

Просветительская работа и профилактические меры - решения должны быть продуманными и последовательными