Правительство Грузии заявило сегодня, что не введёт ответные санкции против Эстонии и Литвы, однако выразило сожаление, что эти страны после восстановления независимости так и не смогли избавиться от советского менталитета.
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Правительство Грузии: Эстония так и не смогла избавиться от советского менталитета (1)
Грузинские власти напомнили, что недавно Эстония и Литва ввели санкции против 20 грузинских чиновников, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Это произошло после того, как грузинское правительство решило отложить переговоры о присоединении к Евросоюзу до 2028 года.