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Правительство Грузии: Эстония так и не смогла избавиться от советского менталитета (1)

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Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии Фото: VANO SHLAMOV/AFP

Правительство Грузии заявило сегодня, что не введёт ответные санкции против Эстонии и Литвы, однако выразило сожаление, что эти страны после восстановления независимости так и не смогли избавиться от советского менталитета.

Грузинские власти напомнили, что недавно Эстония и Литва ввели санкции против 20 грузинских чиновников, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Это произошло после того, как грузинское правительство решило отложить переговоры о присоединении к Евросоюзу до 2028 года.

Свое решение отказаться от ответных мер Грузия объяснила уважением к гражданам этих стран.

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