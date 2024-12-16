В этом году Таллинн встретит Новый год концертом и световым шоу, но откажется от фейерверка.
Встреча Нового года в Таллинне пройдет без фейерверка
Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что при создании городской среды, комфортной для всех ее обитателей, необходимо учитывать интересы тех людей, для которых громкие звуки могут стать источником сильного стресса, а также благополучие животных.
«Фейерверки могут радовать глаз, но эта красота наносит ущерб окружающей среде. Отказавшись от них, мы не только защищаем природу, но и оберегаем животных и птиц, которые воспринимают громкие звуки гораздо острее, чем люди. Вместо фейерверков в новогоднюю ночь можно будет насладиться ярким и зрелищным световым шоу», – сказал Осиновский.
31 декабря в 23:00 на площади Вабадузе начнется концерт: зрители смогут ощутить особый дух музыкального путешествия, созданного одним из самых признанных эстонских музыкантов и продюсеров Раулем Оямаа. На сцене выступят Алика, Анетт, Марис Пихлап и Duo Ruut. Сюрпризом программы станут выступления цирковых артистов Грете Гроссь и Лауры Кивистик на качелях и зиплайне. В 23:50 начнется уникальное световое шоу, обещающее зрителям незабываемые визуальные и эмоциональные впечатления. Музыкальное сопровождение, созданное Раулем Оямаа, легло в основу визуальных эффектов шоу.
«Как и в предыдущие годы, мы рекомендуем ограничить использование фейерверков. А если все же принято решение их запускать, мы напоминаем о необходимости соблюдать максимальную осторожность при обращении с пиротехникой и следовать всем мерам предосторожности. Важно убедиться, что люди и животные находятся на безопасном расстоянии, а пиротехника не попадет в руки детей. Также следует собрать отходы, оставшиеся после запуска фейерверков, и при их утилизации проследить, чтобы мусорные контейнеры не загорелись. Отходы от фейерверков лучше оставить рядом с контейнером, чтобы они остыли до утра», – отметил вице-мэр Каарель Оя.
В целях безопасности на новогодний концерт просят не приносить пиротехнику, а также оставить дома стеклянную тару и домашних животных. За порядком на территории праздника будут следить полиция и сотрудники службы охраны.
Рекомендация для владельцев домашних животных: в период праздников важно держать своих питомцев в закрытых помещениях и убедиться, что животные, находящиеся на улице, не смогут убежать со двора в случае испуга от неожиданного шума. Если вы решили посмотреть фейерверк вместе с собакой, проследите, чтобы она была надежно пристегнута на поводок и не смогла сорваться в панике.