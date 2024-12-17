Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

На фасадах зданий по всей Эстонии желто-синие флаги высоко развеваются рядом с эстонскими триколорами. Как для жителей, так и для гостей городов эти флаги служат напоминанием о том, что Эстония оказывает огромную поддержку и принимает украинцев в настоящее время.

Многие знают, что Эстония лидирует в мире по приему украинских беженцев на душу населения - 41 беженец на 1000 жителей. Будучи студентом из США, впервые приехавшим в Эстонию в прошлом году, я был поражен не только этим фактом, но и тем, как Эстония как страна представляет собой уникальную среду для приема тех, кто бежит от войны. Это страна, которая не только предоставляет убежище, но и помогает украинскому культурному самовыражению.

Блюсти традиции и быть современным

Приехав в страну в июне 2023 года, я сразу понял богатство жизни и культуры Эстонии. Участие в таких мероприятиях, как праздники пенси и танца, показало мне, как Эстония способна развивать свою сильную национальную идентичность, а также проводить такие мероприятия, как Вильяндиский фольклорный фестиваль, который служит местом для чествования культур со всего мира. Я также понял, что эстонцы глубоко привязаны к традициям, но в то же время чрезвычайно современны.