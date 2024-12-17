Эстония оказывает очень теплый прием украинцам, спасающимся от войны. Помимо помощи со стороны людей, Эстония как государство помогает создавать условия для поддержки, например, украинского искусства и культуры. Работая с украинскими художниками в Эстонии, Паркер Уотт имел возможность обсудить эту тему как с эстонцами, так и с украинцами.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
На фасадах зданий по всей Эстонии желто-синие флаги высоко развеваются рядом с эстонскими триколорами. Как для жителей, так и для гостей городов эти флаги служат напоминанием о том, что Эстония оказывает огромную поддержку и принимает украинцев в настоящее время.
Многие знают, что Эстония лидирует в мире по приему украинских беженцев на душу населения - 41 беженец на 1000 жителей. Будучи студентом из США, впервые приехавшим в Эстонию в прошлом году, я был поражен не только этим фактом, но и тем, как Эстония как страна представляет собой уникальную среду для приема тех, кто бежит от войны. Это страна, которая не только предоставляет убежище, но и помогает украинскому культурному самовыражению.
Блюсти традиции и быть современным
Приехав в страну в июне 2023 года, я сразу понял богатство жизни и культуры Эстонии. Участие в таких мероприятиях, как праздники пенси и танца, показало мне, как Эстония способна развивать свою сильную национальную идентичность, а также проводить такие мероприятия, как Вильяндиский фольклорный фестиваль, который служит местом для чествования культур со всего мира. Я также понял, что эстонцы глубоко привязаны к традициям, но в то же время чрезвычайно современны.
Кажется, что существует чувство национальной идентичности, которое уходит корнями в прошлое, и в то же время заново развивает эстонскую идентичность в настоящем. Возможно, постороннему человеку это легче всего увидеть, посетив концерт таких групп, как Zetod или Puuluup, которые опираются на эстонскую народную музыку, превращая ее в современную рок- или электронную музыку.
Я, конечно, не утверждаю, что эти музыкальные формы представляют всю Эстонию или эстонцев. Тем не менее, я думаю, что их работа как художников, которая смешивает старые и новые формы в среде, способствующей разнообразию культурных выражений, параллельна опыту тех, с кем я теперь сам имею возможнсть работать.
Я нахожусь здесь в качестве американского студента-исследователя программы Фулбрайта, документирующего с помощью создания фильма, как украинские художники в Эстонии сохраняют культурную и национальную идентичность в своих произведениях. Разнообразие произведений искусства, которое можно увидеть у украинских художников в Эстонии, огромно и свидетельствует о большой, многослойной стране, из которой они родом.
Как и в эстонском искусстве, здесь есть традиционные и современные формы искусства, которые дополняют друг друга и объединяются в творчестве украинских художников. Художники, практикующие традиционные формы, такие как искусство писанок и декоративная Петриковская роспись, которые теперь включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО, сохраняют глубоко укоренившиеся стили в Эстонии.
Интересно, что писанки только что были добавлены в список ЮНЕСКО как в Украине, так и в Эстонии, демонстрируя, насколько важна эта форма была для украинских общин здесь. Есть художники, которые практикуют современные формы, такие как коллаж, скульптуру и музыкальную композицию в Эстонии, а также других художников, которые стремятся соединить эти современные формы с традиционными техниками и звуками.
Общия история оккупации
Для художников, с которыми я разговаривал, поддержка эстонцев ощущается сильно. В основном речь идет о желании эстонцев помочь в знакомстве местных жителей с украинской культурой. Говоря о мотивации Эстонии, и украинцы, и местные жители, с которыми я общаюсь, объясняют, что некоторые эстонцы просто испытывают желание поддержать тех, кто пережил чудовищные события.
Другие объясняют поддержку Эстонии как форму национальной обороны, желанием, чтобы Россия не победила и не продолжила наступление по всему региону. Третьи говорят, что некоторые эстонцы видят в украинцах частичку себя и общую историю оккупации, которая их объединяет.
Независимо от мотивации, существует обилие поддержки, которая затем сочетается с богатым искусством, которое производят украинцы, позволяя культурному самовыражению происходить в различных форматах, таких как галереи и мероприятия. Но помимо этих официальных презентаций, украинцы, с которыми я встречался, также смогли самостоятельно продолжить обучение себя и эстонцев тому, что значит быть украинцем, и делали это замечательным образом.
Мероприятия украинского сообщества, которые я посещал, хотя и были сосредоточены на создании места для членов украинского сообщества, всегда способствовали созданию атмосферы, благоприятной для посторонних. Они часто рассказывают об аспектах украинской идентичности и служат как местами культурного обогащения, так и обмена.
Поскольку мне посчастливилось участвовать в этих общественных мероприятиях, я даже испытал, насколько важно практиковать богатую культурную традицию, такую как Петриковская роспись. Я увидел, насколько технична эта живопись, и насколько мастерское знание практики нужно тем, кто ее преподает, чтобы передать навык людям, которые ее только изучают.
Я сам прошел через процесс, выверенно обмакнув кисть в краску двух разных цветов, а затем надавливая и потягивая разноцветный мазок вниз, чтобы создать лепесток цветка. Повторение и точность этого искусства дали мне возможность оценить, насколько медитативным является этот процесс.
Форма утешения
Хотя я никогда не смогу полностью понять, каково это - потерять свой дом и бежать в другую страну, теперь я понимаю, как это искусство служит формой утешения для тех, кто практикует, и глубже ценю его красоту - в этой прекрасной форме искусства есть что-то долговечное и сильное, что заключает в себе один аспект украинской идентичности.
Я присоединяюсь к украинцам и эстонцам, которые видят необходимость в продолжении этого вида искусства, а также ко многим работам украинских художников, с которыми мне удалось познакомиться во время пребывания в Эстонии.
За время исследования этой темы я увидел богатство и разнообразие произведений искусства, которые украинцы могут продолжать в Эстонии. Я также считаю, что мне повезло, что я могу проводить такую работу в Эстонии и испытать все, что она может предложить. И эстонцы, и украинцы несут с собой уникальную культуру и самовыражение, которые, как мне довелось видеть, существуют бок о бок в стране.
Из-за уникальной среды я уверен, что обе страны продолжат опираться на давно сложившиеся традиции, развиваясь и в настоящем. Я уверен, что каждую страну ждет процветание.