Отепя уже в 28-й раз станет зимней столицей Эстонии

В центре Отепя в первый день зимы состоится традиционная зимняя ярмарка, где можно будет приобрести разнообразные товары: изделия ручной работы, продукты питания и многое другое. Тем, у кого еще нет рождественской елки, тоже стоит заглянуть на ярмарку: здесь можно будет выбрать праздничное дерево.

На ярмарке будут продавать свои изделия молодые участники из молодежных центров Отепя, а также деревни волости Отепя. В рамках мероприятия состоится конкурс на лучший горячий напиток и блюдо из тыквы, а также будет выбрана рождественская деревня волости Отепя.

Традиционно Женское общество Отепя угостит гостей горячим супом. Зиму украсят своим выступлением танцоры Школы эстетики и танца. Также на ярмарке появятся Деды Морозы, которые подведут яркие итоги уходящего года.

Традиционная церемония передачи титула зимней столицы состоится на центральной площади Отепя в 11:21. В мероприятии примут участие делегации из Нарвы, Пярну, Тюри и Таллинна.

А в 18:00 всех приглашают в дом культуры Отепя на согревающий зимний концерт. На сцене выступит Meisterjaan, также планируется выступление и Puuluup.

Праздничные мероприятия зимней столицы организует Центр культуры Отепя в сотрудничестве с Женским обществом Отепя, Молодежным центром Отепя, деревнями волости Отепя, Дедами Морозами и волостной управой Отепя.

Дополнительная информация найдется здесь: www.otepaa.ee.

Программа мероприятий, посвященных передаче титула зимней столицы 21.12.2024