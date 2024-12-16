Астрономическая зима наступит 21 декабря в 11.21 и именно в это время Отепя вновь примет титул зимней столицы Эстонии.
Отепя уже в 28-й раз станет зимней столицей Эстонии
В центре Отепя в первый день зимы состоится традиционная зимняя ярмарка, где можно будет приобрести разнообразные товары: изделия ручной работы, продукты питания и многое другое. Тем, у кого еще нет рождественской елки, тоже стоит заглянуть на ярмарку: здесь можно будет выбрать праздничное дерево.
На ярмарке будут продавать свои изделия молодые участники из молодежных центров Отепя, а также деревни волости Отепя. В рамках мероприятия состоится конкурс на лучший горячий напиток и блюдо из тыквы, а также будет выбрана рождественская деревня волости Отепя.
Традиционно Женское общество Отепя угостит гостей горячим супом. Зиму украсят своим выступлением танцоры Школы эстетики и танца. Также на ярмарке появятся Деды Морозы, которые подведут яркие итоги уходящего года.
Традиционная церемония передачи титула зимней столицы состоится на центральной площади Отепя в 11:21. В мероприятии примут участие делегации из Нарвы, Пярну, Тюри и Таллинна.
А в 18:00 всех приглашают в дом культуры Отепя на согревающий зимний концерт. На сцене выступит Meisterjaan, также планируется выступление и Puuluup.
Праздничные мероприятия зимней столицы организует Центр культуры Отепя в сотрудничестве с Женским обществом Отепя, Молодежным центром Отепя, деревнями волости Отепя, Дедами Морозами и волостной управой Отепя.
Дополнительная информация найдется здесь: www.otepaa.ee.
Программа мероприятий, посвященных передаче титула зимней столицы 21.12.2024
11.00-14.00 Волшебный зимний рынок на центральной лпощади Отепя. Сбор дедов Морозов и подведение итогов года.
В 11:21 — астрономическое начало зимы и провозглашение Отепя зимней столицей. На церемонии выступят танцоры Школы эстетики и танца. Состоится конкурс на лучший горячий напиток и блюдо из тыквы. Все безалкогольные горячие напитки также поборются за звание лучшего. Напитки и блюда оценит специально отобранное жюри!
Также пройдут выборы рождественской деревни волости Отепя 2024 года. Будут отмечены и награждены деревни волости Отепя, которые создадут самую запоминающуюся, гостеприимную и оригинальную рождественскую деревню, передав атмосферу зимней ярмарки и вовлекая местное сообщество.
В 18:00 в культурном доме Отепя пройдет зимний концерт Talvetümakas, посвященный началу зимы. Чтобы создать уютное зимнее настроение, на сцене выступит Meisterjaan, также запланировано выступление и Puuluup! В 19:00 начнется выступление Meisterjaan, а в 20:30 на сцену выйдет Puuluup.
Билеты можно приобрести на Fienta.ee по цене 25 €. В день концерта и на месте — 30 €.