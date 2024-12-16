В Рийгикогу обсудят влияние ветряных электростанций на обороноспособность Эстонии

По словам председателя комиссии по государственной обороне Калева Стойческу, обсуждение направлено на поиск решения по строительству ветряных электростанций, которое соответствовало бы потребностям как государственной обороны, так и энергетического хозяйства. «Я уверен, что сбалансированное решение можно найти. Мы должны обеспечить выполнение целей нашей государственной обороны. В то же время, строительство ветряных электростанций - это часть развития нашего энергетического хозяйства, которое необходимо для того, чтобы и в будущем мы были в состоянии покрывать возрастающие расходы на оборону», - сказал он.