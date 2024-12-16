На закрытом заседании в понедельник комиссия Рийгикогу по государственной обороне и комиссия по экономике обсудят с министром обороны и командующим Силами обороны строительство ветряных электростанций и их влияние на оборонную способность Эстонии.
В Рийгикогу обсудят влияние ветряных электростанций на обороноспособность Эстонии
По словам председателя комиссии по государственной обороне Калева Стойческу, обсуждение направлено на поиск решения по строительству ветряных электростанций, которое соответствовало бы потребностям как государственной обороны, так и энергетического хозяйства. «Я уверен, что сбалансированное решение можно найти. Мы должны обеспечить выполнение целей нашей государственной обороны. В то же время, строительство ветряных электростанций - это часть развития нашего энергетического хозяйства, которое необходимо для того, чтобы и в будущем мы были в состоянии покрывать возрастающие расходы на оборону», - сказал он.
По словам председателя комиссии по экономике Яака Ааба, максимально быстрый и масштабный переход на возобновляемую энергию – в интересах каждого жителя Эстонии. «Во-первых, необходимо заботиться о нашей природе и сохранять качественную жилую среду. Во-вторых, в интересах благосостояния жителей Эстонии и конкурентоспособности предприятий необходимо обеспечить электроэнергию по доступной цене. В-третьих, мы должны защищать свое государство от агрессора. Между этими интересами необходимо найти разумный баланс», - сказал Ааб.
На совместное заседание комиссий, которое начнется в 12.00, приглашены министр обороны Ханно Певкур, командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило, а также представители Министерства обороны, Министерства климата и Министерства регионального развития и сельского хозяйства.