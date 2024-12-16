Четыре члена правления партии «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) решили выйти из партии из-за возникшей неопределенности.
Несколько ключевых членов покинули партию «Эстонские националисты и консерваторы»
Из партии решили выйти бывшие члены правления ERK Хенн Пыллуаас, Антс Фрош, Пеэтер Эрнитс и Хелен Ребане.
«Партия Эстонских националистов и консерваторов не нашла четкой цели и места на политическом ландшафте. Слишком много неопределенности, обусловленной прежде всего спешкой при создании партии. К сожалению, не удалось гарантировать и демократического и прозрачного стиля руководства или жизнеспособного развития. А это вызывает сомнения в надежде, что партия могла бы стать для широкой общественности убедительным носителем патриотических и консервативных идей», - объяснили они свое решение.
«В качестве национал-консерваторов мы несем в себе те же самые поддерживающие традиционную семью, национальную культуру и национальное государство ценности и идеи, что и прежде. Мы считаем, что лучший способ отстаивать эти ценности — вне партии ERK», - добавили они.
Понедельник — их последний день в качестве членов партии. «Хотим подчеркнуть, что не хотим никого обвинять и ни на кого указывать пальцем. Благодарим всех за сотрудничество и желаем членам ERK успехов», - отметили бывшие члены правления.
Куузик: уход четырех членов правления партии — не катастрофа
Председатель партии «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) Сильвер Куузик считает, что уход четырех членов правления партии не является катастрофой, хотя это и видные люди.
«Понятно, что чем ближе выборы, тем полезнее для политиков сидеть на санках, которые не нужно тянуть, а которые сами едут. Осмелюсь сказать, что главное беспокойство вызывает не то, что Яак Валге хорошо поработал, а то, что самим людям не хватает энергии, и тогда ожидания были другими. Тянуть санки в гору всегда труднее, чем спускаться с нее, и тот, кто думал, что будет легко скользить рядом с большими партиями, конечно же, ошибался», - сказал Куузик в интервью Postimees.
В качестве примера он рассказал, что Пеэтер Эрнитс принес в казну партии ровно ноль евро и не привел в новую партию ни одного человека. Однако Куузик поблагодарил Фроша, Пыллуаса и Ребане за их усилия.
«Но на самом деле главная причина ухода - потеря уверенности. Мол, рейтинг не вырос сразу до уровня "Отечества", Партии реформ и так далее», - пояснил Куузик.
Сильвер Куузик отметил, что, насколько ему известно, политическое будущее Пыллуаса - в «Отечестве». Пыллуаас пообещал не уходить из политики, но более конкретные планы, по его словам, еще в разработке.
«Трое из них - люди предпенсионного возраста. Но то, что Хелен, молодая женщина, ушла — это очень жаль, у нее могло быть успешное будущее.
Я думаю, эта ситуация всех немного взбудоражит, тем, кто веры не терял, это станет дополнительным импульсом. В целом дело от этого не пострадает, но потерпеть придется, это да», - добавил Куузик.