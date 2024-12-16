Несколько ключевых членов покинули партию «Эстонские националисты и консерваторы»

Из партии решили выйти бывшие члены правления ERK Хенн Пыллуаас, Антс Фрош, Пеэтер Эрнитс и Хелен Ребане.

«Партия Эстонских националистов и консерваторов не нашла четкой цели и места на политическом ландшафте. Слишком много неопределенности, обусловленной прежде всего спешкой при создании партии. К сожалению, не удалось гарантировать и демократического и прозрачного стиля руководства или жизнеспособного развития. А это вызывает сомнения в надежде, что партия могла бы стать для широкой общественности убедительным носителем патриотических и консервативных идей», - объяснили они свое решение.

«В качестве национал-консерваторов мы несем в себе те же самые поддерживающие традиционную семью, национальную культуру и национальное государство ценности и идеи, что и прежде. Мы считаем, что лучший способ отстаивать эти ценности — вне партии ERK», - добавили они.

Понедельник — их последний день в качестве членов партии. «Хотим подчеркнуть, что не хотим никого обвинять и ни на кого указывать пальцем. Благодарим всех за сотрудничество и желаем членам ERK успехов», - отметили бывшие члены правления.

Куузик: уход четырех членов правления партии — не катастрофа

Председатель партии «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK) Сильвер Куузик считает, что уход четырех членов правления партии не является катастрофой, хотя это и видные люди.