План министерства финансов отменить порог в 1000 евро при декларировании сделок между предприятиями и обязать всех использовать электронные счета вызовет дополнительные расходы для малых предприятий. Это также переложит на предпринимателей ответственность за борьбу с налоговыми мошенниками, заявляет Ассоциация малых и средних предприятий Эстонии (EVEA) в ответ на предложенные Минфином поправки к Закону о налоге с оборота.
Для подписчиков
План правительства повлечёт за собой очередной рост расходов для малых предпринимателей
«Большинство предпринимателей честные и законопослушные налогоплательщики. На фоне повышения налогов и десяти кварталов экономического спада государству неуместно увеличивать расходы предприятий только потому, что у него проблемы со сбором налогов и тотальный контроль был бы удобнее», - отметила президент EVEA Илле Накурт-Мурумаа.