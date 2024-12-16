План правительства повлечёт за собой очередной рост расходов для малых предпринимателей

План министерства финансов отменить порог в 1000 евро при декларировании сделок между предприятиями и обязать всех использовать электронные счета вызовет дополнительные расходы для малых предприятий. Это также переложит на предпринимателей ответственность за борьбу с налоговыми мошенниками, заявляет Ассоциация малых и средних предприятий Эстонии (EVEA) в ответ на предложенные Минфином поправки к Закону о налоге с оборота.