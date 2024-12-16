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План правительства повлечёт за собой очередной рост расходов для малых предпринимателей

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

План министерства финансов отменить порог в 1000 евро при декларировании сделок между предприятиями и обязать всех использовать электронные счета вызовет дополнительные расходы для малых предприятий. Это также переложит на предпринимателей ответственность за борьбу с налоговыми мошенниками, заявляет Ассоциация малых и средних предприятий Эстонии (EVEA) в ответ на предложенные Минфином поправки к Закону о налоге с оборота.

«Большинство предпринимателей честные и законопослушные налогоплательщики. На фоне повышения налогов и десяти кварталов экономического спада государству неуместно увеличивать расходы предприятий только потому, что у него проблемы со сбором налогов и тотальный контроль был бы удобнее», - отметила президент EVEA Илле Накурт-Мурумаа.

По её словам, автоматизация бухгалтерского учёта - хорошая цель, однако малые предприниматели ожидают не тотального контроля, характерного для полицейского государства, а разработки понятной и справедливой модели.

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