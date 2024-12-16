Министерство образования и науки объявило о намерении внести в поправки в действующее законодательство, чтобы изменить условия получения и возвращения учебного кредита, пишет Rus.ERR.
Государство планирует изменить условия выдачи учебных кредитов
Согласно планам ведомства, будут отменено требования поручителя или залога недвижимости. Также предлагается установить коммерческую ставку кредита на уровне 1,2% годовых (+6-месячный Euribor), а верхнюю границу ставки, оплачиваемой студентами, снизить с 5% до 3%.
Помимо этого рассматривается возможность отсрочки или капитализации процентов на время обучения, чтобы их выплата начиналась только после завершения учебы.
Время погашения кредита предлагается растянуть на 3-4-кратный срок стандартного периода обучения, а максимальную сумму кредита планируется увеличить с нынешних 3000 евро до 6000 евро.