Государство планирует изменить условия выдачи учебных кредитов

Согласно планам ведомства, будут отменено требования поручителя или залога недвижимости. Также предлагается установить коммерческую ставку кредита на уровне 1,2% годовых (+6-месячный Euribor), а верхнюю границу ставки, оплачиваемой студентами, снизить с 5% до 3%.

Помимо этого рассматривается возможность отсрочки или капитализации процентов на время обучения, чтобы их выплата начиналась только после завершения учебы.

Время погашения кредита предлагается растянуть на 3-4-кратный срок стандартного периода обучения, а максимальную сумму кредита планируется увеличить с нынешних 3000 евро до 6000 евро.