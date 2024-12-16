Первый в Эстонии магазин Maxima формата XXX закрывается на длительный ремонт

Торговая сеть также вложит значительные средства в улучшение доступа к центру: будет установлена ​​инфраструктура для электромобилей, построена заправочная станция на Рийа-маантеэ, также будет построен новый вход для тех, кто добирается до торгового центра пешком или на велосипеде.

В обновленном центре будут реализованы устойчивые решения, которые помогут значительно сократить административные расходы центра и выбросы углекислого газа. Будут внедрены энергосберегающие светодиодные светильники и система вентиляции. «Нынешнее холодильное оборудование будет заменено на альтернативное, у которого углеродный след в десятки раз меньше, чем у нынешнего», - сообщил Роландас Слежас, руководитель по управлению недвижимостью и развитию Maxima.

По словам председателя правления Maxima Eesti Дианы Гегелите, развитие центра обойдется в 8 млн евро, что является крупнейшей инвестицией торговой сети в 2025 году.

Euroapteek, Kika и Hesburger также останутся арендаторами после ремонта в Suve Keskus. Эти предприятия будут работать в центре даже во время реконструкционных работ.