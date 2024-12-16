Евросоюз ужесточил санкции против России

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, новый санкционный пакет содержит множество предложений Эстонии.

«Эстония и Евросоюз продолжают работать над тем, чтобы санкции были как можно более жёсткими и эффективными, а также затрагивали те секторы, которые приносят России наибольший доход для финансирования войны против Украины», - отметил Цахкна.

Министр подчеркнул, что нужно продолжать повышать цену войны для России до тех пор, пока это необходимо. По его словам, уже начались обсуждения следующего, 16-го пакета санкций. «Эстония и ЕС не остановятся до тех пор, пока Украина не победит в этой войне, а Россия и её руководство не понесут ответственность за свои действия. Мы будем продолжать до тех пор, пока это сообщение не дойдёт до Кремля. Мы ожидаем более жёстких экономических санкций», - заявил Цахкна.

15-й пакет санкций нацелен на компании, помогающие обходить санкции, предприятия, связанные с российской военной промышленностью и энергетическим сектором, а также на российских военных, ответственных за атаку на детскую больницу в Киеве. В санкционный список также вошли министр обороны и заместитель начальника Генштаба Северной Кореи.

Под санкции попали 51 судно, включая нефтяные танкеры теневого флота и суда, которые использовались для транспортировки украденного украинского зерна. Этим судам запрещён вход в порты ЕС, а также запрещено оказывать им услуги.

В список компаний, причастных к обходу санкций, включены 32 предприятия из России, Ирана, Гонконга, Сербии, Китая, Индии и Объединённых Арабских Эмиратов. Теперь на них распространяются более жёсткие экспортные ограничения.

В общей сложности санкции за нарушение территориальной целостности Украины теперь наложены почти на 2400 физических и юридических лиц.

С начала российской агрессии против Украины Евросоюз последовательно ужесточает санкции против России. Введено уже 15 пакетов санкций, цель которых - повысить стоимость агрессии для России и через внешнеполитическое давление заставить её прекратить войну против Украины.

Цахкна отметил, что основным источником дохода России является экспорт энергоносителей. «Уголь, а также нефть и нефтепродукты, транспортируемые морем, уже подпадают под санкции, однако импорт газа и нефти по трубопроводам в ЕС продолжается. Мы должны продолжать ограничивать импорт российских энергоносителей», - подчеркнул министр.