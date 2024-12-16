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Министр намекнула на снижение НСО на продукты питания (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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Стремительный рост цен на продукты питания привел к тому, что люди стали покупать все больше товаров со скидкой.
Стремительный рост цен на продукты питания привел к тому, что люди стали покупать все больше товаров со скидкой. Фото: Mihkel Maripuu

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман в эфире передачи радио Äripäev намекнула на возможность изменения НСО на продукты питания, пишет dv.ee.

«Налоги - это сфера ответственности Министерства финансов, но сельское хозяйство, производство продуктов питания и их устойчивость – это наша тема», – сказала она, добавив, что вопрос снижения НСО и опыт других стран обсуждался также с торговыми сетями.

Министр отметила, что цель - опубликовать результаты анализа следующей весной и затем начать дебаты для формирования государственного бюджета на следующий год. Хартман подчеркнула, что Эстония - одна из немногих стран, где к продуктам питания не применяются льготы или пониженная ставка НСО.

«Не думаю, что другие страны пошли на это просто так, без результата», - добавила она.

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