Лучники Лизелль Яэтма и Робин Яэтма возвращаются с Berlin Open 2024 с серебряными медалями!

Робин Яэтма выиграл квалификацию в классе мужского блочного лука с результатом 599 очков, опередив на одно очко занявшего второе место датчанина Маттиаса Фуллертона (2-й номер мирового рейтинга) и на три очка словака Йозефа Босански (5-й номер мирового рейтинга). Это обеспечило ему выход в 1/16 финала среди 87 участников.

В 1/16 финала Робин Яэтма победил норвежца Хокона Йенссена со счётом 146:139, в 1/8 финала обыграл бельгийца Бьярне Деллеманса со счётом 148:146, в четвертьфинале одолел немца Себастьяна Хамдорфа - 150:148, а в полуфинале выиграл у датчанина Мартина Дамсбо - 149:147. В золотом матче он встретился с Маттиасом Фуллертоном, который одержал победу со счётом 149:148.

«Я доволен своей стрельбой. К сожалению, в финале две стрелы попали чуть мимо десятки, и пришлось довольствоваться вторым местом. Это был хороший опыт, который добавил уверенности перед следующими соревнованиями», – прокомментировал своё выступление Робин Яэтма.

Бронзу завоевал Джозеф Босенский.

Лизелль Яэтма заняла второе место в квалификации (среди 38 участниц), уступив итальянке Джулии Ди Нардо, которая набрала 596 очков, и показав результат 591 очко, как и британка Эмма Гибсон (1-й номер мирового рейтинга). В 1/16 финала Лизелль победила польку Монику Сосновску со счётом 145:139, в 1/8 финала обыграла итальянку Чинцию Феррари со счётом 148:141, в четвертьфинале одолела американку Грейслен Чемберс со счётом 145:142, а в полуфинале выиграла у прошлогодней победительницы Berlin Open Эммы Гибсон со счётом 149:148.

В золотом матче, как и в прошлом году, ей пришлось довольствоваться вторым местом, уступив бельгийке Саре Приелс со счётом 148:146. В этом сезоне Приелс завоевала серебро на втором этапе Кубка мира по стрельбе в помещении на турнире GT Open в Швейцарии, а Лизелль Яэтма - золото на первом этапе Кубка мира в Люксембурге.

«Честно говоря, я счастлива, что вышла в золотой матч, потому что моя стрельба в эти выходные была немного нестабильной, и ощущения были не очень хорошие. Все эти соревнования стали отличной подготовкой к более крупным стартам, которые начнутся в январе», – подвела итоги своих выступлений Лизелль Яэтма.

Бронзовую медаль завоевала Джулия Ди Нардо.

В январе сборную Эстонии по блочному луку ждёт заключительный этап Кубка мира по стрельбе в помещении во французском Ниме. В финал, который состоится в Лас-Вегасе (США), пройдут восемь лучших лучников сезона. Ранее наши спортсмены уже возвращались с этого турнира с медалями.