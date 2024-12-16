В этом году предприятие TLT продолжит любимую многими традицию и снова выпустит на линию в столице транспортные средства в рождественском оформлении. Они будут в ходу 24 и 25 декабря.
На Рождество в Таллинне снова можно будет проехаться на троллейбусе
Помимо рождественского автобуса и рождественского трамвая, TLT также на два дня принесет радость поклонникам троллейбусов: на линию в Рождество выйдет и троллейбус, хотя этот вид транспорта временно исчез с дорог еще в конце октября.
Рождественские транспортные средства в этом году будут украшены изделиями ручной работы, созданными преимущественно из переработанных материалов. Это привлечет внимание людей к важности сохранения окружающей среды и даст людям вдохновение самим делать украшения, создавать новое из старого, а также сокращать потребление.
Каждый рождественский автобус, трамвай или троллейбус будет оформлен в своей тематике, поэтому люди смогут попробовать исследовать город за два дня на разных типах транспортных средств. В автобусе темой станет эльфийская тропа, в троллейбусе - зимняя страна чудес, а в трамвае - пряничный домик. По традиции и в этом году Дед Мороз и его помощники порадуют пассажиров рождественских транспортных машин. Они поприветствуют пассажиров, послушают их стихи и рождественские пожелания, и раздадут сладости.
«Рождество - время добрых дел, радости и общения с близкими людьми. Как компания по обслуживанию, мы всегда хотим подарить нашим пассажирам хорошие эмоции и впечатления. В случае с этим проектом не менее важно обратить внимание на то, что люди могли бы более бережно относиться к общественному транспорту и в целом друг к другу. Водители TLT - профессионалы своего дела, образцы для подражания в дорожном движении, и каждый день они оказываются причастны к чьим-то эмоциям при перевозке людей, едет ли пассажир на свидание, на экзамен или на собеседование. У нас в TLT есть возможность внести позитивный вклад в это путешествие и сделать чей-то день немного лучше и счастливее», - сказал член правления TLT Кайдо Падар.
Он добавил, что TLT функционирует круглосуточно и без выходных, а также, конечно, в праздничные дни, когда около тысячи человек трудятся, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта Таллинна. «Эти ответственные водители, помощники, работники моек, диспетчеры и другие сотрудники заботятся о том, чтобы таллиннцы и гости столицы могли комфортно и безопасно доехать до места назначения даже в рождественский сезон. Я призываю вас на праздники оставлять машину дома и пользоваться общественным транспортом, который призван экономить время и деньги людей».
Рождественские машины проедут по уникальным маршрутам, чтобы принять участие в поездках могли все желающие из разных уголков города. Точные маршруты можно посмотреть по адресу https://shorturl.at/jQVaJ.