На Рождество в Таллинне снова можно будет проехаться на троллейбусе

Каждый рождественский автобус, трамвай или троллейбус будет оформлен в своей тематике, поэтому люди смогут попробовать исследовать город за два дня на разных типах транспортных средств. В автобусе темой станет эльфийская тропа, в троллейбусе - зимняя страна чудес, а в трамвае - пряничный домик. По традиции и в этом году Дед Мороз и его помощники порадуют пассажиров рождественских транспортных машин. Они поприветствуют пассажиров, послушают их стихи и рождественские пожелания, и раздадут сладости.

«Рождество - время добрых дел, радости и общения с близкими людьми. Как компания по обслуживанию, мы всегда хотим подарить нашим пассажирам хорошие эмоции и впечатления. В случае с этим проектом не менее важно обратить внимание на то, что люди могли бы более бережно относиться к общественному транспорту и в целом друг к другу. Водители TLT - профессионалы своего дела, образцы для подражания в дорожном движении, и каждый день они оказываются причастны к чьим-то эмоциям при перевозке людей, едет ли пассажир на свидание, на экзамен или на собеседование. У нас в TLT есть возможность внести позитивный вклад в это путешествие и сделать чей-то день немного лучше и счастливее», - сказал член правления TLT Кайдо Падар.