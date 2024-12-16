Куузик: уход четырех членов правления партии – не катастрофа

«Понятно, что чем ближе выборы, тем полезнее для политиков сидеть на санках, которые не нужно тянуть, а которые сами едут. Осмелюсь сказать, что главное беспокойство вызывает не то, что Яак Валге хорошо поработал, а то, что самим людям не хватает энергии, и тогда ожидания были другими. Тянуть санки в гору всегда труднее, чем спускаться с нее, и тот, кто думал, что будет легко скользить рядом с большими партиями, конечно же, ошибался», - сказал Куузик в интервью Postimees.

В качестве примера он заявил, что Пеэтер Эрнитс принес в казну партии ровно ноль евро и не привел в новую партию ни одного человека. Однако Куузик поблагодарил Фроша, Пыллуаса и Ребане за их усилия.

«Но на самом деле главная причина ухода - потеря уверенности. Мол, рейтинг не вырос сразу до уровня "Отечества", Партии реформ и так далее», - пояснил Куузик.

Сильвер Куузик отметил, что, насколько ему известно, политическое будущее Пыллуаса - в «Отечестве». Пыллуаас пообещал не уходить из политики, но более конкретные планы, по его словам, еще в разработке.

«Трое из них - люди предпенсионного возраста. Но то, что Хелен, молодая женщина, ушла - это очень жаль, у нее могло быть успешное будущее.

Я думаю, эта ситуация всех немного взбудоражит, тем, кто веры не терял, это станет дополнительным импульсом. В целом дело от этого не пострадает, но потерпеть придется, это да», - добавил Куузик.