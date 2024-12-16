В 2024 году в транспортной сфере Таллинна было принято несколько важных стратегических решений, среди которых наиболее значимыми стали полное обновление троллейбусного парка, покупка аккумуляторных троллейбусов и заключение с AS Tallinna Linnatransport договора на десять лет с целью обеспечить стабильность и долгосрочное развитие городского общественного транспорта. Также был реализован второй этап модернизации маршрутной сети общественного транспорта, а трамвайная линия № 2 была направлена в Ванасадам.
Обновление маршрутной сети и подвижного состава общественного транспорта Таллинна стало крупнейшим в этом столетии
По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, долгосрочная стратегия Таллинна сфокусирована на том, чтобы сделать передвижение по городу более экологичным, удобным и безопасным для всех. «В 2024 году мы сосредоточились на модернизации маршрутной сети общественного транспорта и обновлении подвижного состава. На улицах города уже можно увидеть новые автобусы и трамваи, и этот процесс продолжится. Важным шагом стало наше решение о полном обновлении троллейбусного парка Таллинна и переходе на аккумуляторные троллейбусы», - отметил он.
«С точки зрения надежности и гибкости трамвайной сети важно открытие трамвайной линии в Ванасадам. В случае аварий или неисправностей это позволяет развернуть трамваи в направлении центра города, что добавляет системе гибкости. Кроме того, благодаря данному шагу возможности передвижения улучшились как для горожан, так и для туристов, посещающих Таллинн», - добавил Ярван.
Цель договора о маршрутных перевозках, заключенного с AS Tallinna Linnatransport на десять лет, - предоставить и развивать в столице современный, удобный и качественный общественный транспорт. Это один из крупнейших договоров, когда-либо заключенных в Эстонии в сфере мобильности: его общий объем оценивается приблизительно в 1,2–1,4 миллиарда евро. Цель сотрудничества - достичь того, чтобы половину всех способов передвижения составляли поездки на общественном транспорте.
В 2024 году было обновлено около 21 процент маршрутной сети общественного транспорта Таллинна, изменения коснулись 15 автобусных линий. За два года обновлено уже 34 процента всей маршрутной сети с целью сделать общественный транспорт более удобным и быстрым для горожан.
Партнер города - предприятие JCDecaux - приступило в этом году к обновлению павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. Установлено уже более 300 павильонов нового типа, в следующем году будет обновлено еще около 280 остановок. За четыре года планируется заменить павильоны ожидания на всех остановках общественного транспорта Таллинна.
AS Tallinna Linnatransport ежедневно обслуживает около 360 000 пассажиров и ежегодно - около 133 миллионов пассажиров. Общественный транспорт Таллинна постепенно становится все более экологичным. В 2024 году в часы пик пассажиров обслуживали 458 автобусов и 45 трамваев (до 1 ноября - 28 троллейбусов), значительная часть которых использует экологически чистые виды топлива - биогаз и электроэнергию. Постоянное развитие системы помогает снизить выбросы и способствовать устойчивым способам передвижения.
В конце лета на линию вышли первые трамваи нового поколения PESA. В этом и следующем году на улицах Таллинна появится в общей сложности 23 новых трамвая, благодаря которым улучшится сообщение между разными районами города, а условия для пассажиров станут более современными.
Во второй половине лета был объявлен тендер на покупку аккумуляторных троллейбусов, в котором участие приняли компании Solaris и Škoda. Тендер включает поставку 40 новых троллейбусов с возможностью заказать еще 30 троллейбусов. Новые аккумуляторные троллейбусы, которые на части маршрута могут передвигаться без контактной сети, обеспечат большую надежность и гибкость. Результаты тендера еще не объявлены, однако, согласно планам, первые новые троллейбусы появятся на улицах Таллинна в конце 2025 года.
Осенью завершилась работа над долгожданной трамвайной линией в Ванасадам, и с 1 декабря на ней курсируют трамваи. На новый маршрут была направлена трамвайная линия № 2, что значительно улучшает возможности передвижения в районе порта и создает для туристов и местных жителей удобное соединение между Балтийским вокзалом и портом, а вскоре – и терминалом Rail Baltica в Юлемисте и аэропортом.
Также Таллиннский департамент транспорта занимается вопросами организации движения. В этом году дорожная разметка была нанесена в Таллинне на площади более 70 867 квадратных метров. Можно сказать, что это соответствует 708,67 км сплошной линии или 1417,34 км прерывистой линии.
В случае закрытия улиц город получает от предпринимателей плату. К концу 2024 года прогнозируемый общий доход от платы за закрытие улиц составит чуть более двух миллионов евро. Доход от парковки в зоне платной парковки города к концу года составит около семи миллионов евро.