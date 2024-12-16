Обновление маршрутной сети и подвижного состава общественного транспорта Таллинна стало крупнейшим в этом столетии

По словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, долгосрочная стратегия Таллинна сфокусирована на том, чтобы сделать передвижение по городу более экологичным, удобным и безопасным для всех. «В 2024 году мы сосредоточились на модернизации маршрутной сети общественного транспорта и обновлении подвижного состава. На улицах города уже можно увидеть новые автобусы и трамваи, и этот процесс продолжится. Важным шагом стало наше решение о полном обновлении троллейбусного парка Таллинна и переходе на аккумуляторные троллейбусы», - отметил он.

«С точки зрения надежности и гибкости трамвайной сети важно открытие трамвайной линии в Ванасадам. В случае аварий или неисправностей это позволяет развернуть трамваи в направлении центра города, что добавляет системе гибкости. Кроме того, благодаря данному шагу возможности передвижения улучшились как для горожан, так и для туристов, посещающих Таллинн», - добавил Ярван.

Цель договора о маршрутных перевозках, заключенного с AS Tallinna Linnatransport на десять лет, - предоставить и развивать в столице современный, удобный и качественный общественный транспорт. Это один из крупнейших договоров, когда-либо заключенных в Эстонии в сфере мобильности: его общий объем оценивается приблизительно в 1,2–1,4 миллиарда евро. Цель сотрудничества - достичь того, чтобы половину всех способов передвижения составляли поездки на общественном транспорте.