В понедельник, 16 декабря, Госполиция и Государственная пограничная охрана Латвии на пресс-конференции выступили с заявлением, в котором сообщили об обнаружении в Латвии нелегального производства сигарет, где было конфисковано почти 300 миллионов сигарет, а также рассказали о пресечении деятельности сети международной организованной преступности, пишет Rus.tvnet.
В Латвии найден масштабный завод нелегальных сигарет, а также раскрыта международная преступная сеть
Как отметили организаторы пресс-конференции, нелегальное производство было обнаружено на прошлой неделе. В ходе масштабной операции по подозрению в нелегальном производстве табака Госполицией в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной были задержаны 32 человека.
Изъято в общей сложности почти 300 миллионов сигарет и около 47 тонн измельченного табачного листа.
Нелегальное производство обнаружено в Лудзе
Как сообщили на пресс-конференции, нелегальное производство сигарет с производственным оборудованием и сырьем было обнаружено в городе Лудзе. Именно на лудзенском производстве были задержаны 25 украинцев, которые занимались производством нелегальных сигарет марок Marlboro, Prince, Winston и LM.
Госполиция еще летом задержала лидера этой преступной группы. Ко всем лицам применен арест. Расследование по уголовным процессам продолжается.
Министр внутренних дел Латвии об операции задержания
Министр внутренних дел Рихард Козловскис в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения назвал эту операцию по задержанию одной из самых масштабных в Европе за последние годы.
Министр отметил, что задержанные в этой операции в основном являются гражданами Украины, но есть и жители Латвии.
«Хочу сказать спасибо нашим службам. Это была работа не одного дня», - добавил Козловскис.