«Нам просто нужен мир»: Би-би-си поговорила с сирийцами на Голанских высотах, где Израиль ведет военные операции

Это перевод материала корреспондента Би-би-си Люси Уильямсон, побывавшей в деревне Хадар на Голанских высотах. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

В часе езды от Дамаска, на проселочной дороге в сирийской деревне Хадар, мы встречаем израильскую армию.

Два военных автомобиля и несколько солдат в полном боевом снаряжении создают импровизированный контрольно-пропускной пункт - иностранные войска в стране, празднующей свою свободу. Нас пропустили.

Это свидетельство вторжения Израиля на сирийскую территорию - временный, по словам израильтян, захват буферной зоны, находящейся под наблюдением ООН и установленной соглашением о прекращении огня 50 лет назад.

«Может, они уйдут, может, останутся, может, сделают район безопасным, а потом уйдут, - говорит живущий в Хадаре Рияд Зайдан. - Мы хотим надеяться, но нам придется подождать и посмотреть, что будет дальше».

Деревенский староста Джаудат аль-Тавиль показывает территорию Голанских высот, оккупированную Израилем в 1967 году, которая хорошо видна из Хадара.

У многих жителей деревни там до сих пор живут родственники.

Теперь израильские войска регулярно перемещаются по их собственной деревне, часть которой выходит в демилитаризованную зону. Чуть выше видны израильские бульдозеры, работающие на склоне холма.

Спустя неделю после падения режима президента Асада к ощущению свободы здесь примешивается оттенок фатализма.