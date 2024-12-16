ЭРККИ БАХОВСКИ Что заставляло Асада безрассудно накапливать имущество?

Многие читатели, вероятно, легко представляют себе парковочный дом супермаркета на Рождество, до краев набитый машинами в основном малого и среднего класса. Теперь замените их роскошными автомобилями, такими как Lamborghini и Ferrari, и вы получите гараж Асада. Однако сейчас по президентскому дворцу Асада бегают дети повстанцев, а по вестибюлю разбросаны объедки, оставшиеся после трапез восставших.

Я был не одинок в своих воспоминаниях, когда экскурсия по дворцу Асада напомнила мне интерьер дворца Виктора Януковича, бежавшего из Украины в Россию в 2014 году. У Карла Бильдта, бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции, даже в сети X были выставлены параллельные кадры дворцов Януковича и Асада. А также фотографии обоих этих людей вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Что заставляет человека нерационально накапливать имущество? Судя по всему, по-прежнему существует мнение, что огромное богатство дает власть, или же представление, что получив власть, вы можете делать все что угодно. Или же безвкусная роскошь и «супермаркеты», полные роскошных автомобилей, являются компенсацией страха?

Потому что как еще объяснить открывшуюся картину тюрем, оставшихся после Асада? Если картинка, открывающаяся в президентском дворце, порой была смешной, то истории о тюрьмах весьма серьезны и леденят кровь.

Например, один заключенный, отсидевший в тюрьме более 30 лет, не знал, что отца Башара Асада, Хафеза, уже нет на свете (он умер в 2000 году). На вопрос, где находится его дом, заключенный не смог ответить, поскольку не помнил, где родился. В печально известной тюрьме Седная нашли и подземные темницы, которые были расположены на трех этажах. Кроме того, ополченцы поднесли к видеокамере окровавленные веревки, очевидно, использовавшиеся для пыток заключенных. Добавьте к этому истории об убийствах и изнасилованиях.

Более оптимистично настроенные наблюдатели, основываясь на увиденном в Сирии, замечали, что судьба, подобная судьбе Асада, теперь ждет белорусского диктатора Александра Лукашенко. В январе 2025 года в Беларуси вновь пройдут «выборы». Но поскольку российская армия в Беларуси весьма прочно закрепилась, маловероятно, что там начнется сирийский сценарий.

10 декабря отмечался День прав человека. То, что мы увидели в Сирии, должно напомнить нам, что о правах человека нужно говорить снова и снова. Иначе будут окровавленные веревки и подземные камеры.