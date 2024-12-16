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ЭРККИ БАХОВСКИ Что заставляло Асада безрассудно накапливать имущество?

Перевод: Павел Соболев
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Сирийцы празднуют падение режима Башара Асада.
Сирийцы празднуют падение режима Башара Асада. Фото: Mohammad Haffar / deja Vu / sipa

Обычному человеку зачастую непонятно стремление диктаторов и военачальников наживать состояния, с которыми в повседневной жизни особо нечего делать. Кадры из дворца свергнутого сирийского диктатора Башара Асада и особенно из его гаража поднимают вопрос, что же Асад собирался делать со всем этим добром, пишет редактор отдела мнений Эркки Баховски.

Многие читатели, вероятно, легко представляют себе парковочный дом супермаркета на Рождество, до краев набитый машинами в основном малого и среднего класса. Теперь замените их роскошными автомобилями, такими как Lamborghini и Ferrari, и вы получите гараж Асада. Однако сейчас по президентскому дворцу Асада бегают дети повстанцев, а по вестибюлю разбросаны объедки, оставшиеся после трапез восставших.

Я был не одинок в своих воспоминаниях, когда экскурсия по дворцу Асада напомнила мне интерьер дворца Виктора Януковича, бежавшего из Украины в Россию в 2014 году. У Карла Бильдта, бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Швеции, даже в сети X были выставлены параллельные кадры дворцов Януковича и Асада. А также фотографии обоих этих людей вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Что заставляет человека нерационально накапливать имущество? Судя по всему, по-прежнему существует мнение, что огромное богатство дает власть, или же представление, что получив власть, вы можете делать все что угодно. Или же безвкусная роскошь и «супермаркеты», полные роскошных автомобилей, являются компенсацией страха?

Потому что как еще объяснить открывшуюся картину тюрем, оставшихся после Асада? Если картинка, открывающаяся в президентском дворце, порой была смешной, то истории о тюрьмах весьма серьезны и леденят кровь.

Например, один заключенный, отсидевший в тюрьме более 30 лет, не знал, что отца Башара Асада, Хафеза, уже нет на свете (он умер в 2000 году). На вопрос, где находится его дом, заключенный не смог ответить, поскольку не помнил, где родился. В печально известной тюрьме Седная нашли и подземные темницы, которые были расположены на трех этажах. Кроме того, ополченцы поднесли к видеокамере окровавленные веревки, очевидно, использовавшиеся для пыток заключенных. Добавьте к этому истории об убийствах и изнасилованиях.

Более оптимистично настроенные наблюдатели, основываясь на увиденном в Сирии, замечали, что судьба, подобная судьбе Асада, теперь ждет белорусского диктатора Александра Лукашенко. В январе 2025 года в Беларуси вновь пройдут «выборы». Но поскольку российская армия в Беларуси весьма прочно закрепилась, маловероятно, что там начнется сирийский сценарий.

10 декабря отмечался День прав человека. То, что мы увидели в Сирии, должно напомнить нам, что о правах человека нужно говорить снова и снова. Иначе будут окровавленные веревки и подземные камеры.

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