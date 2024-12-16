Исследование: сколько жители Эстонии тратят на рождественские подарки?

Согласно исследованию, проведённому по заказу Swedbank фирмой Norstat, 12% жителей Эстонии планируют потратить на подарки менее 50 евро, 19% предусмотрели бюджет от 50 до 100 евро, 29% - от 100 до 200 евро, а 21% ожидают, что расходы на подарки превысят 200 евро. При этом 5% респондентов вообще не собираются тратить деньги на подарки.

«Как и ожидалось, больше всего на подарки планируют потратить люди в возрасте около 40 лет, особенно в семьях из более чем четырёх человек, поскольку дети получают наибольшую радость от новогодних праздников. Также расходы на подарки растут с увеличением дохода. Например, люди с чистым доходом менее 550 евро в месяц чаще всего ограничиваются суммой менее 50 евро, тогда как те, чей доход превышает 1500 евро, чаще всего тратят на подарки от 100 до 200 евро», - отметил руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

Жители Эстонии активно делают подарки: более трети респондентов дарят их более чем пяти людям, 17% - пяти близким, а 14% ограничиваются подарками для двух-трёх человек. «Можно отметить, что больше всего подарков делают в Йыгева, Ярвамаа и Сааремаа», - сказал Улла. При этом 30% жителей делают подарки коллегам и партнёрам по работе, а 70% - исключительно в кругу семьи.