Деликатная информация о состоянии Шумахера может быть представлена в суде, но так и не будет обнародована

Семикратный чемпион «Формулы-1» в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах неудачно упал и ударился головой о камень, после чего был введён в медицинскую кому.

Как сложилась его жизнь после этого – неизвестно, поскольку его жена Коринна тщательно скрывает состояние легенды «Формулы-1» от общественности. За более чем десять лет в сеть не попало ни одной фотографии.

В этом году ситуация, казалось, могла измениться: трое злоумышленников при помощи бывшего телохранителя Шумахера завладели тысячами фотографий легендарного гонщика и данными о его здоровье, используя их для вымогательства денег у семьи.

Однако попытка провалилась, так как семья Шумахеров сразу обратилась в правоохранительные органы, которые задержали подозреваемых. В настоящее время их судят в Вуппертале, и двое из трех обвиняемых уже признали предъявленные им обвинения.

Жена Шумахера Коринна выступает на судебном процессе в качестве соистца. Это даёт ей возможность влиять на ход процесса, в том числе просить объявить заседания закрытыми, если на них затрагиваются вопросы, связанные со здоровьем легенды «Формулы-1».

Причину, по которой она действует именно так, Коринна объяснила в документальном фильме Netflix, вышедшем несколько лет назад.

«После несчастного случая Михаэль, конечно, изменился, но он по-прежнему с нами. Это придаёт силы нашей семье. Мы всегда вместе дома. Мы делаем всё, чтобы он чувствовал себя лучше и его состояние улучшалось. Мы просто заботимся о нём как о члене семьи».

«Михаэль всегда говорил, что то, что мы делаем в своей личной жизни, – это только наше дело. Поэтому для меня сейчас очень важно, чтобы у нас было как можно больше приватности. Если раньше он защищал нас, то теперь мы защищаем его», – сказала она в фильме.