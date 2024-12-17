Интервью Митрополит Стефан: «Нам не нужна государственная церковь. Мы должны поддерживать мир и согласие, уважая свободу выбора»

Газета нашей церкви, которая выходит раз в квартал, тоже печатается на двух языках - на эстонском и русском. У нас семь священников, которые могут работать с украинской общиной и говорят на украинском языке. Если кто-то думал, что мы исключительно эстоноязычная церковь, то это не так.

- По вашему мнению, церковная иерархия и административное влияние патриарха Московского способны действительно поставить под угрозу мир и безопасность в нашей стране?

- Давайте посмотрим, как это происходит, например, в Грузии или Румынии. Мы видим, как в ситуации, когда возникает социальная нестабильность, церковь тоже обычно вовлечена. Понятно, что русская православная община, прихожане ЭПЦ МП не имеют намерения вызывать беспорядки или создавать проблемы для общества. Они хотят жить здесь мирно.

На самом деле требование государства, которое оно представило церкви Московского патриархата и заключается в том, чтобы обеспечить мир и согласие, защитить русскую общину, которая здесь находится, от воздействия из России. Это ответственность государства, это его роль.

Давайте не будем забывать, что в нашей стране тоже есть история, связанная с Православной церковью. Мы часто делаем вид, что этой истории у нас не существует. До 1945 года мы могли говорить об общей Православной церкви Эстонии.

Мы должны быть честны, разрыв между православными здесь - это реальность, созданная в сталинскую эпоху. Эстония - маленькая страна, и маленькой стране очень тяжело продолжать следовать модели, которую построил Сталин.