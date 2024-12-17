Интервью Митрополит Стефан: «Нам не нужна государственная церковь. Мы должны поддерживать мир и согласие, уважая свободу выбора»

«Часто проповеди в церквях не имеют никакого отношения к духовной жизни христиан. Священник просто говорит прихожанам, что можно делать, а чего нельзя, и духовная жизнь сводится к упрощенно-этическому уровню. Неудивительно, что христиане уходят». Глава Православной церкви Эстонии митрополит Стефан говорит о проблемах христианства, отношениях церкви с государством и о том, является ли Русская православная церковь церковью вообще.
В Эстонии сегодня действует две православные церкви. Митрополит Стефан (Хараламбидис) является главой православной церкви, входящей в Константинопольский патриархат. Согласно уставу, она называется на эстонском языке Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, а на русском – Православная церковь Эстонии (ПЦЭ). Его преосвященство Стефан согласился поговорить с Rus.Postimees накануне Рождества о проблемах веры, о религиозных структурах и конфликтах.
- Католический богослов Томаш Халик в книге «Время пустых храмов» пишет, что церковь, которая заботится только о своих институциональных интересах, утрачивает функцию в обществе. Митрополит Евгений не раз говорил, что церковь не вмешивается в политику. Ваше преосвящество, по вашему мнению, у церкви есть функция в обществе?
- Сегодня в Европе мы живем в состоянии мира между религиями, но если посмотреть на исторический опыт православной церкви, то православные верующие пережили очень много преследований, особенно на Востоке.
Православная церковь осталась верной своему духовному призванию несмотря на гонения, но по этой причине не пыталась совершать социальных революций. Для меня как главы церкви важно, чтобы она была открыта обществу.
Церковь двигается вместе с обществом, но без предъявления каких-то требований к нему. Другими словами, церковь не может начать требовать, что ей должны то-то и то-то, рассчитывать, что общество начнет подчиняться требованиям церкви.
- В чем сегодня роль Православной церкви Эстонии?
- У нас та же задача, что и у церкви в целом - помочь людям найти Христа в своей жизни. Наша роль в первую очередь духовная. Каждый раз, когда церковь пыталась протащить какие-то другие программы или идеологии, она всегда терпела неудачу.