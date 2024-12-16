14 декабря командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов провел лекцию на факультете политологии Московского государственного университета и побеседовал со студенткой, которая критиковала чеченские военные подразделения, пишет издание «Новая Газета Европа».
Командир чеченцев явился в московский вуз и «простил» студентку, которая назвала его силы «тик-ток войсками»
Выступление в небольшой семинарской аудитории, судя по имеющимся данным, посетили от 10 до 15 человек.
За день на том же факультете выступил «философ» и пропагандист Александр Дугин. Ранее в той же аудитории, что и Алаудинов, доцент МГТУ имени Баумана учил студентов МГУ «гибридным» войнам.
Судя по всему, глава «Ахмата» посетил факультет для «воспитательной беседы». Незадолго до этого учащаяся второго курса в чате назвала его силы «тик-ток войсками», а другая студентка (а ныне владелица благотворительного фонда для участников «СВО» в Чечне) помогла Алаудинову найти «крамолу».
«Ахмат» в МГУ
Факультет политологии МГУ давно известен явной проправительственной линией. Каждую неделю его преподаватели комментируют актуальные новостные события исключительно в нужном Кремлю ракурсе, ездят на оккупированные территории Украины, приглашают лекторов со специфическими темами и обещают российским властям скорую победу в войне.
Теперь же МГУ позвал командира чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова - одного из самых известных прокремлевских спикеров по вопросам вторжения. Он в том числе прославился долгим ложным отрицанием факта потери срочников в Курской области, которых на фронте быть не должно.
На факультете политологии МГУ с лекцией Алаудинов выступил 14 декабря. На официальных фотографиях МГУ видно, что командир «Ахмата» в гражданской форме без медалей сидел в небольшой аудитории с 10-15 студентами второго курса магистерской программы «Информационные и гибридные войны». Именно эту программу хотели закрыть из-за саботажа «педагогов», которым не выплачивали зарплаты.
«Я хочу сказать слова огромной благодарности руководству - как МГУ, так и декану факультета. Я пообщался сегодня со студентами. Нашел, что студенты данного факультета высокообразованные, целеустремленные. Считаю, что будущее нашей страны в значительной степени зависит и от этих ребят тоже. Это будут люди, которые будут задавать тон в нашей стране», - поделился Алаудинов впечатлениями после лекции.
В тот же день к студентам и преподавателям приехали представители «Региональной общественной организации волонтеров ШТОРМ», «Международной ассоциации исламского бизнеса», а также военкор Михаил Негматов, который привез с передовой флаг России с подписями солдат и командиров. Алаудинов подписал знамя и передал лично декану факультета Андрею Шутову.
Накануне лекции, 13 декабря, на факультете произошел скандал: 23-летняя студентка второго курса бакалавриата факультета политологии МГУ Анастасия Балтер поругалась с одногруппницей Викторией Саныгиной из-за отношения к войне.
По словам Балтер, Саныгина в студенческом чате назвала силы Алаудинова «тик-ток войсками». Анастасия вступила с Викторией в спор, из-за чего оказалась вне чата. «Мои одногруппники собрали против меня заговор и исключили из общий беседы из-за того, что я жестко защищаю чеченский народ. Они хотят чтобы меня отчислили», - пожаловалась Балтер в личном телеграм-канале на более чем 37 тысяч подписчиков. Анастасия - бывшая участница «Дома-2» и других медийных проектов.
После этого Балтер попросила администрацию факультета отчислить Саныгину, но вуз это делать отказался. Затем, во время одной из пар Анастасия открыто потребовала от Виктории извинений и пообещала сообщить о случившемся лично Алаудинову.
Уже на следующий день, 14 декабря, факультет политологии МГУ пригласил Алаудинова. Предположение, что лекция была запланирована лишь в последний момент, подтверждается тем, что вуз никак не анонсировал выступление командира «Ахмата» заранее.
После того, как ролик со ссорой сокурсниц распространился в соцсетях, в комментариях на страницах Балтер стали требовать извинений уже от нее самой за «наезд» на однокурсницу. Ситуацию прокомментировал даже депутат из Краснодарского края Сергей Климов (он поддерживает войну и часто ездит на оккупированные территории Украины), назвавший Анастасию «эскортницей».
Еще через несколько часов Балтер сообщила, что Алаудинов в личной беседе заявил ей, что «простил» Саныгину после неких извинений (их ни Балтер, ни Саныгина не опубликовали).
«Я полностью поддерживаю его данное решение. Он провел беседу с моими однокурсниками», - написала Балтер.
Позже, подводя итоги конфликта с однокурсницей, Балтер написала в своем канале:
«Из этой плохой ситуации Апти Аронович сделал хорошую, и эта девочка, которая считала "Ахмат" "тик-током", больше так не считает».
Кто такая Балтер и откуда она знает Алаудинова?
24-летняя Анастасия Балтер - уроженка Уфы, блогерка, спортсменка и была участницей проекта «Дом-2», начиная с 2020 года. О том, что с ней происходило до этого, известно мало. В блоге зрителя программы говорится, что она запомнилась «руганью, скандалами, драками и интригами». Настоящая ли это ее фамилия -неизвестно, но она фигурирует в ее документах.
В 2023 году Балтер поступила в МГУ на факультет политологии. Вероятно, девушка учится на платном отделении: при поступлении она сдала дополнительное вступительное испытание по истории на невысокий балл (52 балла из 100).
О ее учебе в первый год неизвестно почти ничего. Однако с осени-лета 2024 года девушка активизировала ведение блога, где с августа стала чаще публиковать новости о Чечне, Кадырове и Алаудинове.
В начале ноября, за месяц до скандала Балтер объявила об открытии благотворительного фонда «Богатырь». Сама она утверждала, что фонд занимается доставкой «гуманитарной помощи» в зону «СВО». Никакой отчетности о его деятельности пока опубликовано не было - но из официальных данных известно, что юридический запуск произошел 27 сентября.
27 сентября Балтер впервые побывала в Чечне - откуда выложила фотографии с несколькими пейзажами. Однако вскоре из публикации было удалено фото с неким чеченцем, который, вероятно, ее сопровождал, а также ролик со стрельбой из автомата. При этом скриншот репоста с этими кадрами остался в ее же блоге. Кто этот мужчина - неизвестно.
Сам юридический адрес фирмы зарегистрирован в жилом доме на окраине Уфы.
Почти сразу после запуска фонда Балтер опубликовала от его имени просьбу, в которой бойцы 136 отдельной мотострелковой бригады просили передать им несколько дронов типа DJI Mavic 3 и аккумуляторы. Бригада, судя по открытым данным, дислоцирована в Дагестане.
7 декабря на встрече в РУДН Балтер позвала Алаудинова провести интервью - и тот согласился. Состоялось ли оно - неизвестно. Позже Алаудинов репостнул ее сообщение с цитатой из своего выступления.
Помимо связей с Чечней и Дагестаном, Балтер имеет контакты с батальоном «Эспаньола» - подразделением ЧВК «Редут». В его состав в основном входят футбольные фанаты, некоторые из которых открыто придерживаются неонацистских взглядов. В своем канале активистка болела за представителя боевиков - Александра Германа, выдвигавшегося в мунципальные депутаты.