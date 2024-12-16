Командир чеченцев явился в московский вуз и «простил» студентку, которая назвала его силы «тик-ток войсками»

Уже на следующий день, 14 декабря, факультет политологии МГУ пригласил Алаудинова. Предположение, что лекция была запланирована лишь в последний момент, подтверждается тем, что вуз никак не анонсировал выступление командира «Ахмата» заранее.

После того, как ролик со ссорой сокурсниц распространился в соцсетях, в комментариях на страницах Балтер стали требовать извинений уже от нее самой за «наезд» на однокурсницу. Ситуацию прокомментировал даже депутат из Краснодарского края Сергей Климов (он поддерживает войну и часто ездит на оккупированные территории Украины), назвавший Анастасию «эскортницей».

Еще через несколько часов Балтер сообщила, что Алаудинов в личной беседе заявил ей, что «простил» Саныгину после неких извинений (их ни Балтер, ни Саныгина не опубликовали).

«Я полностью поддерживаю его данное решение. Он провел беседу с моими однокурсниками», - написала Балтер.

Позже, подводя итоги конфликта с однокурсницей, Балтер написала в своем канале:

«Из этой плохой ситуации Апти Аронович сделал хорошую, и эта девочка, которая считала "Ахмат" "тик-током", больше так не считает».

Кто такая Балтер и откуда она знает Алаудинова ?