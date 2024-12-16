Мать семейства, потерявшего в пожаре дом: община сразу протянула руку помощи

В прошлую среду рано утром загорелся хутор Ууэтоа в деревне Энги недалеко от Сууре-Яани. Пожар обнаружил отец семейства Аарельд Сарапсон чуть ранее 6 часов утра. Первая спасательная машина прибыла на место через 13 минут, однако пламя быстро перекинулось с карниза на крышу и дом сгорел очень быстро.

У Аарельда и Аннете Сарапсон десять детей в возрасте от 14 до 35 лет, большинство из них живут уже самостоятельно. Дома в ту ночь находились отец и мать семейства, только что ставшая матерью их дочь с ребенком, рожденным несколькими днями ранее, и ее спутник жизни, а также младший сын семейства.