На прошлой неделе большая семья лишилась дома и всего имущества в результате пожара недалеко от Сууре-Яани. Волостная управа Пыхья-Сакала призвала жителей помочь семье встать на ноги. Пять дней спустя у семьи было уже множество предложений о помощи от общины.
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Мать семейства, потерявшего в пожаре дом: община сразу протянула руку помощи
В прошлую среду рано утром загорелся хутор Ууэтоа в деревне Энги недалеко от Сууре-Яани. Пожар обнаружил отец семейства Аарельд Сарапсон чуть ранее 6 часов утра. Первая спасательная машина прибыла на место через 13 минут, однако пламя быстро перекинулось с карниза на крышу и дом сгорел очень быстро.