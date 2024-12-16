В Старом городе реконструируют улицу Уус

Улица Уус является важной частью Старого города - на ней расположены Музыкальная школа Образовательной коллегии Старого города, небольшие магазины и жилые дома. По улице передвигаются школьники, местные жители, клиенты местных предприятий и туристы.

При обновлении городской среды в Старом городе Таллинн руководствуется требованиями охраны памятников старины и проводит работы на улицах только при наличии существенной необходимости. Модернизация инженерных сетей предоставляет возможность для реконструкции улицы. При укладке нового дорожного покрытия приоритетом является безопасность и удобство пешеходов, так как большинство участников движения в Старом городе - это пешеходы. В проекте новой улицы учитываются все виды передвижения и элементы инклюзивного дизайна. Это выражается, например, в создании тротуаров без бордюров, как на улицах Виру и Харью, что создает удобный доступ и безопасную среду для передвижения. Дорожное покрытие улицы будет также удобным для велосипедистов.

«Благодаря хорошему сотрудничеству с Utilitas нам удалось вовремя подготовить проект, чтобы обновить улицу Уус и сделать путь школьников более безопасным и удобным», - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

В рамках работ планируется обновить покрытие улицы, убрать бордюры и создать удобное пространство для всех участников движения. Ширина проезжей части составит три метра, по обе стороны которой будут проложены тротуары из гранитных плит шириной полтора метра. В центре проезжей части будет уложена полоса из более гладкого камня шириной один метр, что облегчит передвижение на велосипеде. Выбор материалов для покрытия осуществляется в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины, чтобы они гармонировали с атмосферой Старого города; использование красного цвета исключено. Дождевые воды будут отводиться от прилегающих зданий с помощью специальных полос из брусчатки и каменных водоотводных лотков. В результате строительных работ улица Уус станет более доступной и комфортной для всех участников движения, сохраняя при этом уникальную атмосферу и оживленность улиц Старого города.

«Поскольку инженерные сети на улице требуют обновления, логично одновременно с этим привести её облик в соответствие с современными требованиями, сохранив при этом красоту и уникальную атмосферу Старого города, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также исторической улицы Уус», - отметил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.