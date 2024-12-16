Компания Nõo Lihatööstus стала первым в Эстонии предприятием пищевой промышленности, внедрившим инновационное решение на базе искусственного интеллекта, разработанное Институтом компьютерных наук Тартуского университета. Новая система контролирует соответствие этикеток на упаковках стандартам качества.
Эстонский мясокомбинат первым в стране применил искусственный интеллект для контроля упаковки
В ноябре успешно завершился совместный проект Nõo Lihatööstus и Института компьютерных наук Тартуского университета, профинансированный Центром искусственного интеллекта и робототехники AIRE. В рамках проекта было испытано решение, позволяющее осуществлять на производственной линии контроль качества с использованием технологии машинного зрения. Результатом работы стала демонстрационная версия, которая в будущем может быть использована и другими промышленными предприятиями.
«Сегодня искусственный интеллект работает на нашей упаковочной линии в тестовом режиме, но с нового года мы планируем его полноценное внедрение», - рассказал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова. По его словам, эта технология станет для отрасли важным инструментом, способствующим повышению эффективности производственного процесса и сокращению издержек.
«Задачей демонстрационного проекта было ответить на вопрос, может ли искусственный интеллект повысить эффективность механизмов контроля качества. Для нас этот проект оказался весьма успешным и перспективным», - отметил Лоова.
Технология машинного зрения с искусственным интеллектом проверяет, соответствуют ли маркировки продуктов установленным требованиям. Она идентифицирует продукт, проверяет дату производства, а также правильность и читаемость этикетки. Для выполнения требований системы управления качеством важно также, чтобы искусственный интеллект регистрировал статистику по этикеткам.
Например, если даты на этикетке плохо читаемы, розничный продавец может быть вынужден вернуть или утилизировать товар. Искусственный интеллект выявляет такие недостатки еще до поступления товаров в розничную торговлю, предотвращая возвраты, сопутствующие затраты и снижая объем пищевых отходов.
«Человек не способен в течение длительного времени проверять более 80 упаковок в минуту. Искусственный интеллект делает это намного эффективнее, освобождая сотрудников для выполнения более сложных задач», - подчеркнул Лоова.
В последние годы компания Nõo Lihatööstus активно инвестирует в инновации и автоматизацию рабочих процессов. «В пищевой промышленности дигитализация и автоматизация производства неизбежны, если мы хотим выйти на международные рынки, оптимизировать затраты и повысить эффективность производства», - пояснил Лоова важность внедрения искусственного интеллекта.
По словам лектора по искусственному интеллекту Института компьютерных наук Тартуского университета Арди Тампуу, участие в этом проекте позволило университетским исследователям внести свой вклад в развитие эстонской промышленности. Кроме того, студенты получили практический опыт работы с технологиями машинного зрения и искусственного интеллекта.
Тампуу отметил, что проект продемонстрировал, насколько современные технологии машинного зрения подходят для мониторинга промышленных процессов и выявления ошибок: «Ранее компании и научные учреждения за рубежом использовали для этого дорогие специализированные камеры, инфракрасное оборудование и даже рентгеновские аппараты. Сейчас же достаточно качественной камеры и искусственного интеллекта».