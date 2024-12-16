Эстонский мясокомбинат первым в стране применил искусственный интеллект для контроля упаковки

В ноябре успешно завершился совместный проект Nõo Lihatööstus и Института компьютерных наук Тартуского университета, профинансированный Центром искусственного интеллекта и робототехники AIRE. В рамках проекта было испытано решение, позволяющее осуществлять на производственной линии контроль качества с использованием технологии машинного зрения. Результатом работы стала демонстрационная версия, которая в будущем может быть использована и другими промышленными предприятиями.

«Сегодня искусственный интеллект работает на нашей упаковочной линии в тестовом режиме, но с нового года мы планируем его полноценное внедрение», - рассказал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова. По его словам, эта технология станет для отрасли важным инструментом, способствующим повышению эффективности производственного процесса и сокращению издержек.

«Задачей демонстрационного проекта было ответить на вопрос, может ли искусственный интеллект повысить эффективность механизмов контроля качества. Для нас этот проект оказался весьма успешным и перспективным», - отметил Лоова.

Технология машинного зрения с искусственным интеллектом проверяет, соответствуют ли маркировки продуктов установленным требованиям. Она идентифицирует продукт, проверяет дату производства, а также правильность и читаемость этикетки. Для выполнения требований системы управления качеством важно также, чтобы искусственный интеллект регистрировал статистику по этикеткам.