Средняя цена электричества во вторник вырастет более чем в два раза

В Латвии электроэнергия во вторник будет стоить сколько и в Эстонии, в Финляндии ее стоимость будет на 2 цента меньше и в Литве - на 27 процентов дешевле, 73,53 евро за мегаватт-час. Выше всего средняя цена электричества на Nord Pool поднимется в этот день в Австрии, где она составит 111,97 евро за мегаватт-час.

Самой высокой - 203,48 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в Эстонии во вторник вечером с 19 до 20 часов, а самой низкой - ночью, с 2 до 3 часов, когда она упадет до 3,12 евро за мегаватт-час.

В ноябре этого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 82,56 евро за мегаватт-час, что на 21,5 процента меньше, чем в ноябре 2023 года, когда средняя месячная цена составила 105,20 евро за мегаватт-час. По сравнению с октябрем средняя биржевая цена упала на 9,6 процента.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.