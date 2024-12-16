Индрек Канник: если россияне захватят Покровск, украинцам станет очень трудно снабжать фронт на юге Донбасса

Вероятно, они выводят людей в последний момент, когда становится ясно, что позиции уже невозможно защитить. Это произошло в Бахмуте, и то же самое произошло в Авдеевке. Так что я не боюсь больших котлов. Этого скорее всего не произойдет, если только в каком-то анализе не будет допущена большая ошибка.

Однако я думаю, что в случае с Курахово вопрос уже не в месяцах, а в днях или неделях, когда этот населенный пункт попадет в руки россиянах. Но бои на окраинах этого города обязательно продолжатся, так что окажется именно центр в руках россиян или нет, пожалуй, даже не столь важно.

- Теперь есть довольно веские доказательства того, что северокорейские солдаты действительно находятся на передовой в Курске. В то же время координация между российскими военными и северокорейцами идет не так хорошо, как могли рассчитывать русские поначалу: уже был инцидент, когда северокорейцы стреляли в россиян.

- Судя по всему, и россияне тоже с самого начала стали чувствовать, что все это будет большим испытанием. По крайней мере, те, кому приходилось сталкиваться с этой темой ежедневно.