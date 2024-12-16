Индрек Канник, глава Международного центра обороны и безопасности, рассказал в беседе с ведущей программы Sõjastuudio Уллой Лянтс, что Покровск действительно является жизненно важным местом для украинцев, и если бы россияне захватили его, стало бы намного сложнее снабжать фронт на юге Донбасса.
Индрек Канник: если россияне захватят Покровск, украинцам станет очень трудно снабжать фронт на юге Донбасса
В настоящее время россияне находятся в трех километрах от Покровска.
- На направлении Покровска ситуация осложнилась уже на прошлой неделе, смогут ли россияне взять город?
- В направлении Покровска российская угроза фактически сформировалась уже где-то в июле-августе. Можно сказать, что россияне очень медленно, но все же приближаются к этому городу. Сначала говорили, что они находятся где-то в 10-15 километрах от города. Сейчас они, как говорят, находятся на расстоянии 3-4 километров в некоторых участках.
Такова ситуация. Учитывая, что это большой город, вероятно, там можно было построить довольно много оборонительных сооружений. Если нынешняя тенденция на фронте сохранится, я бы сказал, что россиянам понадобится еще много месяцев, прежде чем они смогут захватить весь город.
- Покровск - ключевой узел, насколько важно для Украины его сохранить?
- Покровск действительно является очень важным местом для той части Южного Донбасса, которая до сих пор находится в руках украинцев. Возможно, это не так сильно затронет территории севернее Краматорска и Славянска, но для южной части Донбасса Покровск имеет решающее значение.
- Сколько дорог проходит там, нужных для снабжения украинских солдат на фронте, и что будет, если россияне возьмут Покровск?
- Если россияне овладеют Покровском, снабжать фронт на юге Донбасса станет гораздо сложнее. На север дороги идут и из других мест, так что для северной части региона это не должно быть так критично. Однако я надеюсь, что Украина сумела построить рядом с Покровском и позади него следующие линии обороны.
Мы знаем, что российская тактика сейчас в основном заключается в атаке планирующими бомбами. Нужно застраховаться от этого. Украинцы способны удерживать территорию до тех пор, пока все поселение не будет разнесено на куски с применением гранатометов. Тогда будет некуда спрятаться.
Таково положение дел. В зимние месяцы, конечно, использовать планирующие бомбы сложнее, потому что небо там, в южной части Донбасса, зачастую довольно пасмурное. Я думаю, что в ближайшие от полутора до трех месяцев украинцам должно быть немного легче, потому что российские ВВС смогут совершать меньше полетов.
- Считается, что когда дело доходит до городских боев, преимущество украинцев в том, что они знают город. Хотя у россиян есть возможность просто разбомбить все это, такая мера не принесет особой пользы…
- На данный момент, к сожалению, у россиян есть такая возможность, но это не произойдет так уж быстро. Это невозможно сделать за неделю или две. Российским самолетам также придется соблюдать определенные меры безопасности. Они не могут подобраться слишком близко к фронту, и не все бомбы точны. Так что бомбардировка городов до сравнивания с землей все равно требует времени.
- Еще одно тяжелое место - Курахово, грозит ли там украинцам попадание в котел?
- Я не думаю, что они там окажутся в котле. Украине пока удалось по большей части этого избегать, за исключением начала войны, когда очень большое количество украинских солдат оказалось в ловушке в Мариуполе.
Вероятно, они выводят людей в последний момент, когда становится ясно, что позиции уже невозможно защитить. Это произошло в Бахмуте, и то же самое произошло в Авдеевке. Так что я не боюсь больших котлов. Этого скорее всего не произойдет, если только в каком-то анализе не будет допущена большая ошибка.
Однако я думаю, что в случае с Курахово вопрос уже не в месяцах, а в днях или неделях, когда этот населенный пункт попадет в руки россиянах. Но бои на окраинах этого города обязательно продолжатся, так что окажется именно центр в руках россиян или нет, пожалуй, даже не столь важно.
- Теперь есть довольно веские доказательства того, что северокорейские солдаты действительно находятся на передовой в Курске. В то же время координация между российскими военными и северокорейцами идет не так хорошо, как могли рассчитывать русские поначалу: уже был инцидент, когда северокорейцы стреляли в россиян.
- Судя по всему, и россияне тоже с самого начала стали чувствовать, что все это будет большим испытанием. По крайней мере, те, кому приходилось сталкиваться с этой темой ежедневно.
У Путина и Белоусова действительно могут быть переводчики, постоянно общающиеся с лидерами Северной Кореи, но русско-корейских переводчиков не хватает для того, чтобы постоянно присутствовать на фронте. Если есть конкретная боевая ситуация, то этот переводчик тоже бесполезен. Поэтому сразу было понятно, что во все это изначально заложены определенные проблемы.
- Украина сменила командующего сил в Донецке. Была ли эта замена связана с тем, что нужно что-то делать, раз ситуация стала настолько сложной, или предыдущий руководитель был наказан за что-то конкретное?
- В настоящее время об этом известно очень мало. Я бы пока не отнес то, что прочитал в СМИ, к достоверной информации, скорее, это слухи. Иногда ротации происходят в украинской армии даже на тех фронтах, где нет серьезных проблем. Я бы не стал строить догадок, что там сейчас происходит.
- Вся линия фронта в районе Донецка очень трудная, а что происходит в других местах?
- Очень активная военная деятельность ведется на двух направлениях. Второе место - Курская область на территории России. В других местах давление со стороны россиян относительно хорошо контролируется украинцами. Вот уже три месяца ходят слухи о том, что россияне снова попытаются вторгнуться в Запорожье, но пока это так и осталось слухом.
- Наступил конец года, если посмотреть на 2024 год как очередной год войны в Украине, насколько он будет отличаться от 2023 года?
- 2024 год был очень трудным для Украины в Донбассе. Россияне уверенно продвигались вперед. Правда, очень медленно и ценой очень больших потерь, но все равно это был постоянный прогресс, что психологически некомфортно для Украины, потому что никто не хочет быть все время в проигрыше, так сказать.
В какой-то степени это компенсировала для украинцев Курская операция, которая стала для россиян полной неожиданностью. Украина смогла добиться значительных успехов. Во-вторых, для Украины все это российское продвижение в Донбассе было нивелировано выводом из строя российского Черноморского флота. Возможности Черноморского флота России весьма ограничены по сравнению с тем, что было раньше.