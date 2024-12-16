В условиях высоких требований к капиталу и снижения процентных ставок банк LHV Pank в первом квартале 2025 года сократит до 60 должностей.
Эстонский банк сократит до 60 должностей
Cогласно сообщению LHV, изменения не приведут к изменению стратегии или целей предприятия. Повышение эффективности будет осуществляться в масштабах всей компании. Все услуги LHV Pank будут предоставляться в прежнем объеме, а важные разработки будут осуществляться в соответствии с планом. Последствия изменений будут учтены в новом финансовом плане LHV, который будет опубликован в феврале.
«Мы намерены сократить расходы банка за счет повышения внутренней эффективности. Использование технологий позволит нам выполнять ту же работу и сделать следующий рывок вперед с численно меньшей организацией, чем сегодня. Это необходимое решение, чтобы сосредоточиться на будущем. В будущем мы хотим вырастить современный цифровой банк, развивая системы, а не увеличивая количество людей», - пояснила председатель правления LHV Pank Кадри Кийсел.