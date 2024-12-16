Эстонский банк сократит до 60 должностей

Cогласно сообщению LHV, изменения не приведут к изменению стратегии или целей предприятия. Повышение эффективности будет осуществляться в масштабах всей компании. Все услуги LHV Pank будут предоставляться в прежнем объеме, а важные разработки будут осуществляться в соответствии с планом. Последствия изменений будут учтены в новом финансовом плане LHV, который будет опубликован в феврале.