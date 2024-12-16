В минувшие выходные сотрудники юго-восточных пограничных пунктов препятствовали въезду в страну двум иностранцам из-за отсутствия документов, а также обнаружили, что трое граждан России находились на территории Шенгенской зоны без законных оснований.
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В Эстонии выявили троих россиян, которые оставались на территории Шенгенской зоны без законных оснований
В минувшие выходные одному гражданину Молдовы и одному гражданину Грузии запретили въезд в страну на юго-восточных пограничных пунктах. Причинами запрета стало то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в Эстонию. Иностранцам был оформлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.