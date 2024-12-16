В Эстонии выявили троих россиян, которые оставались на территории Шенгенской зоны без законных оснований

В минувшие выходные одному гражданину Молдовы и одному гражданину Грузии запретили въезд в страну на юго-восточных пограничных пунктах. Причинами запрета стало то, что у людей не было соответствующих документов для въезда в Эстонию. Иностранцам был оформлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

14 декабря при проверке документов у гражданина России на пограничном переходе Лухамаа на выходе пограничники обнаружили, что человек без законных оснований находился на территории Шенгенской зоны в течение пяти дней, один из них - в Эстонии. Человеку было приказано покинуть страну и ему запретили въезд в страну на три года.