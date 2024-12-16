Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже на заправке, а также о нападении на салон красоты. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об отравлении угарным газом и о съехавшим в кювет автобусе.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Съехавший в кювет автобус, отравление угарным газом, кража на заправке
Повреждение и уничтожение имущества
13 декабря на Нарвском шоссе в Кесклинне 35-летний мужчина разбил камнями стекло окна салона красоты и повредил стол администратора. Ущерб составил около 6500 евро. Полиция задержала мужчину.
Насилие
14 декабря в квартире на улице Катлери в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого неизвестный избил 38-летнего мужчину.
14 декабря на улице Ф. Р. Крейцвальда в Кесклинне произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес травмы 36-летнему мужчине, а в подъезде на улице Маяка в Ласнамяэ неизвестный напал на 23-летнего мужчину.
14 декабря в Маарду произошел конфликт, в ходе которого 47-летний мужчина нанес травмы 20-летнему. Оба участника были в состоянии алкогольного опьянения.
14 декабря полиция получила вызов в Нарву, где 42-летний мужчина избил свою жену. Полицейские задержали нарушителя.
Вечером 14 декабря в квартире в Хаапсалу 36-летний мужчина напал на свою сожительницу. Нападавший был задержан как подозреваемый в совершении преступления.
Также вечером 14 декабря в квартире в районе Май в Пярну 36-летний мужчина напал на своего отца. Нападавший был задержан как подозреваемый в совершении преступления.
Ночью 14 декабря в деревне Вана-Вигала волости Мярьямаа произошел конфликт, в ходе которого был избит 18-летний молодой человек.
Днем 15 декабря возле частного дома в деревне Махтра в волости Рапла произошел конфликт, в результате которого 61-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки в 45-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу для обследования.
В ночь на 16 декабря 43-летний мужчина во время процессуальных действий проявил агрессию и напал на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Подозреваемый был задержан.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В ночь на 13 декабря в городе Синди волости Тори был взломан вход в служебные помещения предприятия, откуда были украдены 23 электрических мотора для вентиляторов. Ущерб составил 3450 евро.
13 декабря в Нарве на улице Пяхклимяэ неизвестный украл телефон iPhone 13 Pro Max. Ущерб от кражи составил около 600 евро.
15 декабря в 2:30 в поселке Ристи волости Ляэне-Нигула была взломана входная дверь заправочной станции и оттуда были украдены товары и ящик с деньгами. Точный список украденных товаров и сумма ущерба устанавливаются.
15 декабря в Ласнамяэ неизвестный разбил окно, проник в магазин и украл наличные. Ущерб составил около 700 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Мошенничество
Жительница Ляэнемаа сообщила полиции, что 11 декабря ей позвонил мужчина, говоривший на русском языке, который представился сотрудником телекоммуникационной компании и предложил продлить договор, для чего нужно было ввести PIN-коды Smart-ID. Затем женщине позвонил человек, представившийся специалистом службы безопасности банка, и сказал, что на ее имя поданы заявки на кредиты, а для их отмены ей необходимо ввести свои PIN-коды Smart-ID. Кроме того, женщине сообщили, что она должна положить свои банковские карты в почтомат, что она и сделала по инструкции звонившего. Позже, обратившись в банк, женщина обнаружила, что на ее имя были взяты несколько кредитов. Ущерб составил 11 281 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Кыргызстана.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина Молдовы и одного гражданина Грузии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
13 декабря пограничники на погранпункте «Нарвы» при проверке документов у гражданина России обнаружили, что он находился на территории Эстонии без законного основания один день. Было выдано предписание о выезде, наложен запрет на въезд сроком на шесть месяцев и выписан штраф в размере 400 евро.
13 декабря гражданину Канады 1996 года рождения было выдано предписание о добровольном выезде из Эстонии и Шенгенской зоны, а также наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три месяца, поскольку по состоянию на 13.12.2024 он превысил срок безвизового пребывания на 12 дней.
14 декабря в Таллиннский Старый порт на пароме Finlandia прибыл гражданин Филиппин 1988 года рождения, который не предъявил документ, подтверждающий право пребывания. Было установлено, что у мужчины есть действующий вид на жительство в Финляндии. Мужчину оштрафовали в порядке ускоренного производства.
14 декабря на погранпункте «Койдула» пограничники при проверке документов у гражданина России установили, что он незаконно находился на территории Шенгенской зоны семь дней, из них один день - в Эстонии. Было выдано предписание о выезде и наложен запрет на въезд сроком на два года и шесть месяцев.
Пожар
13 декабря в 12:34 поступило сообщение о пожаре в лесу на Палдиском шоссе в Хааберсти. Спасатели выяснили, что горел костер и его окрестности. Возможно, костер был разведен бездомными людьми.
ДТП
13 декабря в 13:37 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и грузовика на шоссе Вильянди-Каркси-Нуйа в Вильянди. Спасатели помогли извлечь из автобуса тяжело раненого водителя, которого доставили в больницу. Скорая помощь также увезла в больницу 6 пассажиров, получивших легкие травмы. Спасатели убедились в отсутствии угрозы возгорания и утечек.
13 декабря в 23:36 сообщили, что на улице Раквере в Нарве автомобиль соскользнул вниз по склону в реку. Выяснилось, что из-за скользкой дороги автомобиль, сдавая назад, съехал вниз по склону и остановился у берега. На место был вызван эвакуатор, и вместе с ним машину удалось вытащить.
14 декабря в 6:14 произошло ДТП на бульваре Сыпрузе в Кесклинне. В результате аварии никто не пострадал. Спасатели очистили дорогу от обломков автомобилей.
14 декабря в 10:19 поступило сообщение о легковом автомобиле, съехавшем в глубокий придорожный кювет в деревне Паласи волости Винни. Люди, находившиеся в машине, не могли сразу выбраться. К моменту прибытия спасателей пассажиры уже были вне автомобиля и чувствовали себя хорошо. На месте была организована помощь по эвакуации машины.
15 декабря в 11:05 служба эвакуации сообщила, что возле съехавшего в кювет автобуса в деревне Леммаку волости Алутагузе слышен шипящий звук, возможно, из-за утечки газа. Спасатели установили, что вентиль газового баллона на крыше автобуса был поврежден, из-за чего произошла утечка газа. После консультации с техниками было решено дать баллону полностью выпустить газ. В кювет также вытекло около 20 литров масла, которое было покрыто опилками и собрано.
15 декабря в 12:27 водитель из деревни Кассиратта волости Отепя сообщил, что его автомобиль съехал на край кювета и начал погружаться в заполненный водой кювет. Спасатели стабилизировали машину с помощью лебедки и помогли женщине-водителю выбраться из автомобиля. После этого автомобиль был возвращен на дорогу.
Прочее
13 декабря в 20:26 в Центр тревоги поступил звонок, что на улице П. Кересе в Нарве ребенку стало плохо в ванной комнате, и он на мгновение потерял сознание. Мать открыла окна и двери для проветривания квартиры и вызвала помощь. Спасатели измерили концентрацию газа в ванной и зафиксировали содержание угарного газа (CO) на уровне 140 ppm. Ребенка увезли в больницу, квартира и подъезд были проветрены, а газовый кран бойлера перекрыт. Использование газового бойлера запрещено до проверки специалистами. В ванной комнате отсутствовал обязательный датчик угарного газа, который мог бы вовремя предупредить об опасности. В других квартирах подъезда угрозы не было.
14 декабря в 20:23 в доме на улице Вялья в Кристийне женщина с младенцем застряла в лифте. Поскольку прибытие техников лифтовой службы заняло бы много времени, на место прибыли спасатели. Сначала им удалось немного открыть двери лифта, чтобы не возникло нехватки воздуха. Через некоторое время женщину с ребенком благополучно вывели из лифта, с ними все было в порядке.
15 декабря в 00:37 в многоквартирном доме на улице Арбу в Ласнамяэ были слышны крики о помощи. Спасатели вошли в квартиру через окно, помогли пожилой женщине выбраться из ванны и передали ее сотрудникам скорой помощи.