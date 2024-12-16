СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Съехавший в кювет автобус, отравление угарным газом, кража на заправке

Кражи

Мошенничество

Жительница Ляэнемаа сообщила полиции, что 11 декабря ей позвонил мужчина, говоривший на русском языке, который представился сотрудником телекоммуникационной компании и предложил продлить договор, для чего нужно было ввести PIN-коды Smart-ID. Затем женщине позвонил человек, представившийся специалистом службы безопасности банка, и сказал, что на ее имя поданы заявки на кредиты, а для их отмены ей необходимо ввести свои PIN-коды Smart-ID. Кроме того, женщине сообщили, что она должна положить свои банковские карты в почтомат, что она и сделала по инструкции звонившего. Позже, обратившись в банк, женщина обнаружила, что на ее имя были взяты несколько кредитов. Ущерб составил 11 281 евро.