Департамент транспорта предупреждает: на дорогах сохраняется гололедица

Местами идёт небольшой дождь. Температура воздуха составляет от +1 до +6 градусов, температура дорожного покрытия колеблется от 0 до -1 градуса. Сильный ветер валит деревья и ветки на дороги.

Вечером ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег и мокрый снег, на побережье также дождь. Ветер останется сильным, но после полуночи начнёт ослабевать. Температура воздуха будет от -4 до +1 градуса, на островах и побережье от +2 до +6 градусов.