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Департамент транспорта предупреждает: на дорогах сохраняется гололедица

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Сохраняется высокая вероятность гололедицы.
Сохраняется высокая вероятность гололедицы. Фото: Arvo Meeks

По данным Департамента транспорта, во второй половине дня дорожное покрытие крупнейших магистральных дорого оставалось преимущественно влажными после обработки реагентами, на второстепенных дорогах остается снег и участки гололедицы.

Местами идёт небольшой дождь. Температура воздуха составляет от +1 до +6 градусов, температура дорожного покрытия колеблется от 0 до -1 градуса. Сильный ветер валит деревья и ветки на дороги.

Вечером ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег и мокрый снег, на побережье также дождь. Ветер останется сильным, но после полуночи начнёт ослабевать. Температура воздуха будет от -4 до +1 градуса, на островах и побережье от +2 до +6 градусов.

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