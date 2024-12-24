Итоги уходящего года на рынке недвижимости: выжидать дальше или покупать сейчас?

Куда нынче идет Euribor, подешевеют ли жилищные кредиты, выжидать дальше или покупать сейчас? Остались ли в Эстонии медвежьи уголки с недооцененной недвижимостью: вкладываешь деньги – и будет тебе профит?

Гость подкаста - эксперт по недвижимости Елена Кузьмина из бюро Pindi Kinnisvara.

Если в начале 2024 года на рынке недвижимости наблюдалась стабилизация роста, который пришелся на предыдущий период, а цены на недвижимость в крупных городах, особенно в Таллинне, оставались высокими, то к концу года темпы роста цен замедлились, отмечает Елена Кузьмина.

Ставка Euribor начала постепенно снижаться, в связи с этим покупательская активность к концу года несколько увеличилась, продолжает она.

С другой стороны, банки продолжают выдавать жилищные кредиты осмотрительно, и оформить ипотеку по сей день удается далеко не всем желающим.

Ждать ли нам роста спроса на рынке недвижимости в ближайшей перспективе?

«На спрос влияет не только процентная ставка жилищного кредита - для нас немаловажен и индекс потребительского доверия», - говорит эксперт.

Индекс потребительского доверия – это индикатор, отражающий уверенность потребителей в экономическом будущем страны и собственном финансовом положении, поясняет Кузьмина.

По ее словам, за последние 20 лет на рынке недвижимости Эстонии произошло несколько кризисов подряд, в результате чего индекс потребительского доверия лишь однажды, после коронакризиса, слегка вышел в плюс, да и то на очень непродолжительный период.