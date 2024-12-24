В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» подводим итоги уходящего года на рынке недвижимости: что было, что будет и чем сердце успокоится.
Итоги уходящего года на рынке недвижимости: выжидать дальше или покупать сейчас?
Куда нынче идет Euribor, подешевеют ли жилищные кредиты, выжидать дальше или покупать сейчас? Остались ли в Эстонии медвежьи уголки с недооцененной недвижимостью: вкладываешь деньги – и будет тебе профит?
Гость подкаста - эксперт по недвижимости Елена Кузьмина из бюро Pindi Kinnisvara.
Если в начале 2024 года на рынке недвижимости наблюдалась стабилизация роста, который пришелся на предыдущий период, а цены на недвижимость в крупных городах, особенно в Таллинне, оставались высокими, то к концу года темпы роста цен замедлились, отмечает Елена Кузьмина.
Ставка Euribor начала постепенно снижаться, в связи с этим покупательская активность к концу года несколько увеличилась, продолжает она.
С другой стороны, банки продолжают выдавать жилищные кредиты осмотрительно, и оформить ипотеку по сей день удается далеко не всем желающим.
Ждать ли нам роста спроса на рынке недвижимости в ближайшей перспективе?
«На спрос влияет не только процентная ставка жилищного кредита - для нас немаловажен и индекс потребительского доверия», - говорит эксперт.
Индекс потребительского доверия – это индикатор, отражающий уверенность потребителей в экономическом будущем страны и собственном финансовом положении, поясняет Кузьмина.
По ее словам, за последние 20 лет на рынке недвижимости Эстонии произошло несколько кризисов подряд, в результате чего индекс потребительского доверия лишь однажды, после коронакризиса, слегка вышел в плюс, да и то на очень непродолжительный период.
На конец 2023 года индекс потребительского доверия при минимальном значении шкалы в -50 составлял -45, к концу 2024 года он вырос до -35, что сопоставимо с показателями глобального финансового кризиса 2008 года, рассказывает Елена Кузьмина.
Вряд ли в подобной ситуации можно рассуждать о каких-либо радужных перспективах местного рынка недвижимости на предстоящий год, считает она.
Тем не менее, констатирует эксперт, в нынешних сложных условиях жители Эстонии все равно пытаются что-то покупать и продавать, особенно если речь идет о недвижимости для себя и своей семьи.
«Другое дело, что это делается все более взвешенно, меняются вкусы, приоритеты, люди все чаще советуются со специалистами», - дополняет картину Кузьмина.
О чем еще говорим в подкасте:
- Что с новыми девелоперскими проектами, будут ли строить больше?
- Ждать ли роста цен и спроса на недвижимость в будущем году?
- Что творится нынче на рынке аренды, куда идут цены?
- Остались ли еще уголки в Эстонии с недооцененной недвижимостью и большим потенциалом роста?
- Имеет ли смысл повременить с покупкой квартиры, или лучше покупать сейчас?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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